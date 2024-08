Nova podoba stražarskih hišk

Eno so postavili že lani, in sicer pri objektu vlade v podhodu Gregorčičeve ulice 25. Naslednjo bodo v oktobru 2024 postavili ob državnem zboru na Šubičevi ulici 4.

Prenovljene hiške bodo enake na vseh lokacijah in izdelane kot tipski proizvod. Vse – z izjemo tiste pri vladi, ki stoji v podhodu – imajo nadstrešek, opremljene pa so z električnim radiatorjem, klimatsko napravo, sedežem in omaricami. "Oblika, oprema in izbrani materiali bodo zagotavljali zaščito policistov pred vremenskimi vplivi, varnost ter omogočali hrambo opreme," zagotavljajo na ministrstvu. In dodajajo, da so v fazi projektiranja dobili vsa potrebna soglasja, vključno s soglasji Mestne občine Ljubljana in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.