Nova pomočnica direktorja NPU je kriminalistka in pravnica Tanja Dužnik

Z vrnitvijo Darka Muženiča nazaj na direktorsko mesto Nacionalnega preiskovalnega urada je prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav za njegovo pomočnico pooblastil kriminalistko Tanjo Dužnik, sicer diplomirano pravnico z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Na NPU je doslej opravljala najzahtevnejše kriminalistične preiskave, pravijo na Policiji. Izbrani pa so tudi že štirje novi preiskovalci, ki bodo zamenjali razrešene člane delovne skupine za zaostanke. Prihodnji teden odhajajo na nove naloge v Tacen.

icon-expand Prvi mož Policije Boštjan Lindav je za vodenje NPU najprej pooblastil Boštjana Mlačnika, konec julija pa Darka Muženiča, ki se je po dveh letih vrnil nazaj na svoj položaj. Zdaj ima še novo pomočnico. Mlačnik pa ostaja vodja preiskave. FOTO: Policija

Pooblastilo za opravljanje nalog pomočnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada in za nadomeščanje direktorja, je Boštjan Lindav dal Tanji Dužnik, ker je dosedanji pomočnik odšel na delovno mesto direktorja Uprave kriminalistične policije, je potrdil Drago Menegalija, tiskovni predstavnik Policije. Kot pravi, zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa na NPU. Za Dužnikovo pa, da je preiskovalka s širokim znanjem na različnih in zahtevnih delovnih področjih, strokovna in kompetentna ter da izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta pomočnika direktorja NPU. "Tanja Dužnik je univerzitetna diplomirana pravnica, ki se je izobraževala tudi v okviru Bančne šole, v organizaciji Združenja bank Slovenije, za kar ji je bilo izdano mednarodno priznano potrdilo, The Triple European Foundation Certificate in Banking. Pred prihodom na NPU je bila zaposlena v pravni službi Ministrstva za obrambo, kjer je opravljala najzahtevnejše naloge s tega delovnega področja. V lanskem letu pa je bila imenovana tudi v delovno skupino za reševanje zaostankov Policijske uprave Ljubljana, na področju gospodarske kriminalitete," pojasnjuje Menegalija.

Delovna skupina za reševanje zaostankov je februarja lani prevzela 60 nerešenih zadev, trenutno jih ima v reševanju še 29. Gre za sume 62 kaznivih dejanj in za okoli 17 milijonov evrov škode oziroma protipravne premoženjske koristi.

Dužnikova je bila razrešena v delovni skupini za zaostanke in se je iz Tacna prejšnji mesec vrnila nazaj na NPU. Prav tako tudi vodja preiskave Igor Kekec in še dva kriminalista. Tja jih je poslalo prejšnje vodstvo Policije. Zdaj v tacenske pisarne odhaja nova skupina preiskovalcev, ki se bo spopadla z zaostanki. Vodja skupine pa ostaja Mitja Gregorc. V isti zasedbi ostaja tudi pet kriminalistov ljubljanske policijske uprave. Skupaj bo tako v Tacnu še naprej deset ljudi, ki bodo reševali 29 zadev. Nanašajo se na 62 sumov kaznivih dejanj in okoli 17 milijonov evrov škode oziroma protipravne premoženjske koristi. Med kaznivimi dejanji prevladujejo davčne zatajitve na škodo državnega proračuna in zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti.

icon-expand Delovna skupina za obravnavo zaostankov s področja gospodarske kriminalitete je ob ustanovitvi prevzela 60 nerešenih zadev, trenutno jih ima v reševanju še 29. FOTO: 24ur.com

Nadzor na NPU: imenovanje ljudi v delovno skupino za zaostanke ni bilo strokovno Na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki ga je odredil prvi mož slovenske Policije, so bili razrešeni štirje člani delovne skupine za zaostanke, ki so prihajali iz NPU. Njihovo imenovanje namreč ni bilo opravljeno strokovno in transparentno, so ugotovili nadzorniki, predvsem pa ni bilo proučeno, kakšen vpliv je imel njihov odhod na delo NPU in takratne preiskave. "Iz ugotovitev strokovnega nadzora izhaja, da je preiskava v nekaterih zadevah NPU povsem zastala, saj so bili v delovno skupino dodeljeni ključni preiskovalci," pravi Menegalija.

Spomnimo, v delovno skupino v Tacen so poleg pomočnika direktorja NPU poslali še vodjo preiskave Igorja Kekca, ki je usmerjal tudi kriminalistično preiskavo sporne nabave zaščitne opreme, kjer je bil med osumljenci tudi nekdanji gospodarski minister. Kasneje je v tacenske pisarne odšel še kriminalist, ki je delal na tej zadevi. Kot je znano, se je preiskava na koncu zavlekla vsaj za pol leta, samo popisovanje prilog h kazenski ovadbi je trajalo skoraj pet mesecev. Nadzor pa je pokazal še na druge nepravilnosti. Delovna skupina je bila umeščena pod pristojnost NPU, čeprav je reševala zaostanke Policijske uprave Ljubljana. "Na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora nad delom NPU in priporočil nadzornikov, se je delovna skupina umestila v Upravo kriminalistične policije in je za delo odgovorna vodji Sektorja za gospodarsko kriminaliteto in ne več direktorju Nacionalnega preiskovalnega urada. To je organizacijsko edino pravilno, saj gre za preiskovanje sumov kaznivih dejanj, ki jih je obravnavala ena izmed policijskih uprav in ne NPU," pojasnjuje Drago Menegalija.

icon-expand Delovna skupina za zaostanke po novem ni več odgovorna direktorju NPU Darku Muženiču, ampak vodji Sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije. FOTO: Aljoša Kravanja

Po opravljenem nadzoru so bili na transparenten način izbrani novi člani iz NPU, ki bodo poleg ljubljanskih kriminalistov v delovni skupini reševali zaostanke, pravijo na Policiji. "Iz NPU so bili izbrani preiskovalci, pri izbiri katerih se je upoštevala najprej njihova želja pri sodelovanju v delovni skupini, nato pa ocena predstojnika NPU o primernosti kandidata (strokovnjak s področja obravnavanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete) in vplivu na delovni proces v NPU. Pa tudi na učinkovitost določene preiskave, tako da delovni proces na Nacionalnem preiskovalnem uradu ne bo moten," odgovarja Menegalija.

Delovna skupina ima v reševanju največ zadev s področja davčnih zatajitev na škodo državnega proračuna in kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kjer je bilo oškodovanih več gospodarskih subjektov.