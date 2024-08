Nova pravila glede napotnic: '15 let prepozno, a vendarle smo zadovoljni'

Nova pravila glede napotnic, ki bodo zaživela septembra, prinašajo manj birokracije in administrativnih ovir za zdravnike. Ti jih pozdravljajo, pravijo, da so nanje čakali kar 15 let. In kaj konkretno prinašajo ta nova pravila?

Omogočeno bo izdajanje napotnic do zaključka zdravljenja. Če osebni zdravnik bolnika napoti na zdravljenje k specialistu, bo torej pacient pri njem obravnavan dokler zdravljenja ne zaključi, brez da bi podaljševal napotnico. Ta bo veljala, dokler je ne zaključi specialist, pri katerem se oseba zdravi. Če pa je ne bo zaključil sam, ker je to na primer pozabil, bo napotnica samodejno zaključena dve leti po zadnji obravnavi.