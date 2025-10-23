Svetli način
Izpit za tovornjak pri 18, za avtobus pri 21 in obveščanje o prekrških v tujini

Ljubljana, 23. 10. 2025 07.49 | Posodobljeno pred 3 minutami

N.L. , STA
Na cestah bodo kmalu veljala nova pravila. Evropski poslanci so ta teden v Strasbourgu namreč podprli več predlogov, ki naj bi prinesli večjo varnost v cestnem prometu v EU. Vozniška dovoljenja za osebne avtomobile in motorje bodo po novem veljala 15 let, voznikom pa bodo na voljo tudi v digitalni obliki na telefonu. Nižja bo tudi starostna meja za vožnjo tovornjakov in avtobusov, kandidati bodo izpit lahko opravili pri 18 oziroma 21 letih. Posodobljena pravila omogočajo tudi čezmejno obveščanje o prekrških v tujini. Države članice EU morajo pravila v treh letih prenesti v nacionalno zakonodajo.

Po novem bo nižja tudi starost za opravljanje izpita za tovornjak.
Po novem bo nižja tudi starost za opravljanje izpita za tovornjak. FOTO: Shutterstock

Običajna vozniška dovoljenja bo v skladu z novimi pravili sčasoma nadomestilo digitalno vozniško dovoljenje, dostopno na mobilnem telefonu. Bodo pa imeli vozniki pravico zaprositi za vozniško dovoljenje v fizični obliki.

Vozniško dovoljenje bo veljalo 15 let

Vozniška dovoljenja za motorna kolesa in osebne avtomobile bodo po novem veljala 15 let. Članice unije sicer lahko njihovo veljavnost omejijo na deset let, če se vozniško dovoljenje uporablja tudi kot nacionalna osebna izkaznica. 

Vozniška dovoljenja za tovornjake in avtobuse bodo veljavna pet let. Članice lahko tudi skrajšajo obdobje veljavnosti za voznike, stare 65 let ali več, ki bodo nato lahko pogosteje podvrženi zdravniškim pregledom. 

Mlajši za volanom avtobusov in tovornjakov

Da bi ublažili pomanjkanje poklicnih voznikov, bodo nova pravila omogočala, da kandidati izpit za tovornjak (kategorija C) pridobijo že pri 18. letih, za avtobus (kategorija D) pa pri 21. letih, če imajo potrdilo o strokovni usposobljenosti. Brez potrdila bo kandidat moral dopolniti 21 oziroma 24 let, so zapisali v Evropskem parlamentu.

Sedaj je meja za izpit za avtobus 24 let (21 let s spričevalom) in za tovornjak 21 let (18 let, če imate opravljen program temeljne poklicne kvalifikacije).

Vozniško dovoljenje za kategorijo B (osebna in tovorna vozila z največjo določeno maso do 3500 kg) bodo lahko odslej po vsej EU pridobili že 17-letniki, a bodo do 18. leta smeli voziti le v spremstvu izkušenega voznika.

Povsod po EU bodo izpit za avto lahko pridobili že 17-letniki, a bodo do 18. leta smeli voziti le v spremstvu.
Povsod po EU bodo izpit za avto lahko pridobili že 17-letniki, a bodo do 18. leta smeli voziti le v spremstvu. FOTO: Bobo

Izpit za pridobitev vozniškega dovoljenja pa bo poslej moral zajemati znanje o tveganjih, povezanih z mrtvimi koti, sistemih za pomoč voznikom, varnem odpiranju vrat in tveganju nepozornosti zaradi uporabe mobilnih telefonov. Večji poudarek bo tudi na ozaveščanju o pešcih, otrocih, kolesarjih in ostalih ranljivih udeležencih v prometu. 

Za neizkušene voznike bo veljala najmanj dveletna poskusna doba, pa tudi strožja pravila in sankcije v primeru vožnje pod vplivom alkohola ter neuporabe varnostnih pasov ali sistemov za zadrževanje otrok v vozilih.

Meddržavno obveščanje o prekrških v tujini

Da bi zmanjšali pogostost nevarne vožnje v tujini, bo članica EU, ki je izdala vozniško dovoljenje, obveščena o odvzemu, začasnem odvzemu ali omejitvi pravice do vožnje v drugi državi. S tem bo zagotovljeno čezmejno izvrševanje kazni.

Več poudarka bo na tveganju nepozornosti zaradi uporabe mobilnih telefonov.
Več poudarka bo na tveganju nepozornosti zaradi uporabe mobilnih telefonov. FOTO: Shutterstock

Nova pravila bodo začela veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU. Države članice pa jih bodo morale v treh letih prenesti v nacionalno zakonodajo, nato pa bodo imele še eno leto časa, da se pripravijo na njihovo izvajanje.

Posodobljena pravila so del svežnja o varnosti v cestnem prometu, ki ga je Evropska komisija predstavila marca 2023. Z njim naj bi izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu in se čim bolj približali cilju, da do leta 2050 v EU ne bi bilo več smrtnih žrtev. Na cestah v uniji namreč vsako leto umre skoraj 20.000 ljudi.

