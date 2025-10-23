Izpit za tovornjak pri 18, za avtobus pri 21 in obveščanje o prekrških v tujini

Običajna vozniška dovoljenja bo v skladu z novimi pravili sčasoma nadomestilo digitalno vozniško dovoljenje, dostopno na mobilnem telefonu. Bodo pa imeli vozniki pravico zaprositi za vozniško dovoljenje v fizični obliki.
Vozniško dovoljenje bo veljalo 15 let
Vozniška dovoljenja za motorna kolesa in osebne avtomobile bodo po novem veljala 15 let. Članice unije sicer lahko njihovo veljavnost omejijo na deset let, če se vozniško dovoljenje uporablja tudi kot nacionalna osebna izkaznica.
Vozniška dovoljenja za tovornjake in avtobuse bodo veljavna pet let. Članice lahko tudi skrajšajo obdobje veljavnosti za voznike, stare 65 let ali več, ki bodo nato lahko pogosteje podvrženi zdravniškim pregledom.
Mlajši za volanom avtobusov in tovornjakov
Da bi ublažili pomanjkanje poklicnih voznikov, bodo nova pravila omogočala, da kandidati izpit za tovornjak (kategorija C) pridobijo že pri 18. letih, za avtobus (kategorija D) pa pri 21. letih, če imajo potrdilo o strokovni usposobljenosti. Brez potrdila bo kandidat moral dopolniti 21 oziroma 24 let, so zapisali v Evropskem parlamentu.
Sedaj je meja za izpit za avtobus 24 let (21 let s spričevalom) in za tovornjak 21 let (18 let, če imate opravljen program temeljne poklicne kvalifikacije).
Vozniško dovoljenje za kategorijo B (osebna in tovorna vozila z največjo določeno maso do 3500 kg) bodo lahko odslej po vsej EU pridobili že 17-letniki, a bodo do 18. leta smeli voziti le v spremstvu izkušenega voznika.
Izpit za pridobitev vozniškega dovoljenja pa bo poslej moral zajemati znanje o tveganjih, povezanih z mrtvimi koti, sistemih za pomoč voznikom, varnem odpiranju vrat in tveganju nepozornosti zaradi uporabe mobilnih telefonov. Večji poudarek bo tudi na ozaveščanju o pešcih, otrocih, kolesarjih in ostalih ranljivih udeležencih v prometu.
Za neizkušene voznike bo veljala najmanj dveletna poskusna doba, pa tudi strožja pravila in sankcije v primeru vožnje pod vplivom alkohola ter neuporabe varnostnih pasov ali sistemov za zadrževanje otrok v vozilih.
Meddržavno obveščanje o prekrških v tujini
Da bi zmanjšali pogostost nevarne vožnje v tujini, bo članica EU, ki je izdala vozniško dovoljenje, obveščena o odvzemu, začasnem odvzemu ali omejitvi pravice do vožnje v drugi državi. S tem bo zagotovljeno čezmejno izvrševanje kazni.
Nova pravila bodo začela veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU. Države članice pa jih bodo morale v treh letih prenesti v nacionalno zakonodajo, nato pa bodo imele še eno leto časa, da se pripravijo na njihovo izvajanje.
Posodobljena pravila so del svežnja o varnosti v cestnem prometu, ki ga je Evropska komisija predstavila marca 2023. Z njim naj bi izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu in se čim bolj približali cilju, da do leta 2050 v EU ne bi bilo več smrtnih žrtev. Na cestah v uniji namreč vsako leto umre skoraj 20.000 ljudi.
