Nova pravnomočna sodba proti LB in NLB na Hrvaškem

Na ministrstvu za finance so tako potrdili, da je drugostopenjsko sodišče zavrnilo pritožbi Ljubljanske banke (LB) in Nove ljubljanske banke (NLB) ter potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je ugodilo tožbenemu zahtevku Privredni banki Zagreb (PBZ) za plačilo glavnice 9.185.141,76 ameriških dolarjev oziroma približno 8.170.000 evrov ter plačilo obresti in stroškov postopka. Novo pravnomočno sodbo proti LB in NLB je županijsko sodišče v Zagrebu izdalo sredi marca, v NLB pa so jo dobili ta teden.

NLB bo negativne finančne posledice v primeru prisilne izpolnitve omenjene sodne odločbe nadomestil republiški sklad za nasledstvo.

Slovenija: Te odločitve so v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške

Na ministrstvu so poudarili, da so odločitve hrvaških sodišč v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške, ki izhajajo iz sporazuma o vprašanjih nasledstva in memoranduma o soglasju iz Mokric.

Sporazum o vprašanjih nasledstva določa, da je vprašanje jamstev SFRJ ali Narodne banke Jugoslavije za devizne hranilne vloge v poslovnih bankah in njenih podružnicah nasledstveno vprašanje, kar potrjuje tudi memorandum, ki sta ga Slovenija in Hrvaška podpisali 11. marca 2013 v Mokricah. Memorandum o soglasju nadalje določa, da bo Hrvaška do končne rešitve tega vprašanja zagotovila prekinitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in PBZ sprožili v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.