Nova predsednica Zveze Anita Ogulin in ZPM je Alenka Petkovšek

Funkcija predsednika organizacije je prostovoljna, njegova naloga pa je, da zastopa organizacijo, skrbi za njeno transparentnost in delovanje v skladu z zakoni ter sodeluje z ekipo in prostovoljci. Ogulinova je sicer Zvezo vodila od konca leta 2014.

Po smrti velike humanitarke Anite Ogulin je Zveza Anita Ogulin in ZPM zdaj dobila novo predsednico. Alenko Petkovšek , ki je bila doslej v. d. predsednice, so včeraj na mesto predsednice za petletni mandat javno in enotno izvolili vsi prisotni člani skupščine.

Na Zvezi Anita Ogulin je že več kot desetletje delovala v vlogi podpredsednice, pred tem pa je bila dolga leta članica upravnega odbora. "Moje sodelovanje z organizacijo traja že mnogo let, začelo pa se je ravno zaradi Anite. V določenem življenjskem obdobju sva se z Anito veliko srečevali in ko mi je razložila njeno poslanstvo, sem z največjim veseljem sprejela sodelovanje in vsa ta leta s ponosom opravljala svoje delo," pravi.

Tudi v nadaljevanju bo tako njena prioriteta slediti Anitinim vrednotam in zagotavljati, da bo vse njeno delo, ki ga je vložila v to organizacijo in v družbo, teklo naprej. "Še naprej bomo zagovorniki otrok in družin v stiski ter opozarjali na pereče probleme naše družbe v upanju, da se bodo morda tudi v Sloveniji vladajoči zganili in bomo imeli manj dela na področju revščine. Anita je vedno govorila, da je revščina izbira politike, zato bomo še naprej vztrajali in pozivali državne organe, da prisluhnejo našim priporočilom in urejajo zadeve na pravilen način," je poudarila.

'Naš glavni cilj je nadgrajevati in razvijati obstoječe programe ter sodelovanja'

Pojasnila je, da je sama organizacija velika. "Tudi zahtevna in se ukvarja s toliko področji, da nam dela žal ne bo zmanjkalo. Naš glavni cilj je nadgrajevati in razvijati obstoječe programe ter sodelovanja, da bodo čim bolj kakovostni in bodo naslavljali aktualne problematike otrok, mladostnikov in družin. Upam, da bomo delali tako, da bi bili obe nekdanji predsednici, tako Anita kot Erika Račič, ponosni na vse nas," je povedala.

Zanimalo nas je, ali se je pri delu na katerega od programov še posebej navezala. "Pri srcu sta mi tako Veriga dobrih ljudi kot Botrstvo, oba humanitarna programa sta zelo usmerjena v ljudi in otroke. Rada bi, da bi otroci živeli bolj srečno otroštvo, kar pomeni, da potrebujemo tudi zadovoljne starše, ki so materialno preskrbljeni, da se lahko posvečajo otrokom in družini, ne pa vsakodnevnemu boju za preživetje," je pojasnila in poudarila, da se programa pomembno dopolnjujeta – Botrstvo skrbi za otroke, Veriga dobrih ljudi pa podpira starše, da lahko ti podpirajo in vzgajajo svoje otroke.

'Anita je pustila nenadomestljiv pečat v družbi'

Na vprašanje, kaj bo največji izziv na novi funkciji, je odgovorila, da to, da bo lahko v celoti sledila Anitinim vrednotam. "Namreč vsak človek je po svoje edinstven, ampak tako edinstvenih, kot je bila Anita, tako širokih in tako močnih v svojem poslanstvu, takšnih oseb pa ni veliko," je razložila.

"Če bomo dosegli, da bomo s sodelavci sledili njenemu zgledu in nadaljevali osnovno poslanstvo organizacije, potem smo na pravi poti. Pri tem bi res rada izpostavila in se zahvalila celotni ekipi, ki zelo trdo dela in na katero je bila Anita neizmerno ponosna. Tudi sama sem zelo ponosna na sodelavce in verjamem, da bomo skupaj nadaljevali njeno delo tako, kot bi si Anita želela," je prepričana.