Ali so se akterji zadnje Janševe in sedanje Golobove vlade vmešavali v delo slovenske Policije in skušali vplivati nanjo? Odgovore na ta vprašanja bodo iskali člani nove preiskovalne komisije, ki jo bo vodilo Gibanje Svoboda. Ustanovitev komisije, ki ji mora sicer prihodnji teden zeleno luč prižgati še državni zbor, je notranji minister Boštjan Poklukar pozdravil, saj da so dobrodošli vsi nadzorni mehanizmi.