Nova prelomnica za 24ur.com!

Jure Tepina, odgovorni urednik spletne strani 24ur.com, ob osvojenem rekordu izpostavlja : "Izredno sem ponosen na ekipo, ki si je tak dosežek močno zaslužila. Nov rekord tudi za nas pomeni nov mejnik na trgu in ta nam ogromno pomeni. Še posebno zaradi dejstva, da je do preboja meje 800 tisoč uporabnikov pripeljalo naše dobro osnovno novinarsko delo, ne pa denimo tehnološke rešitve pri distribuciji. Januar je bil namreč izjemno pester mesec, z ogromno dogodki, večino izrednih novic pa smo na 24ur.com poročali ekskluzivno in s tem znova upravičili naše vodilo – Vsak dan prvi."

Ekipa spletnega portala 24ur.com poleg dnevnih novic z rubriko Magazin , z različnih zornih kotov v ospredje postavlja aktualne dogodke, zanimivosti in osebnosti, ki pomembno zaznamujejo naš vsakdan. Med vsemi spletnimi stranmi, ki so zajete v meritev MOSS, je 24ur.com v petindvajsetih odstotkih prva izbira bralk in bralcev, ki novice dneva spremljajo prek računalnikov, vse več pa tudi prek mobilnih naprav.

24ur.com utrjuje svojo pozicijo spletne strani z največ obiskovalci v Sloveniji. Izbor aktualnih vsebin, ažurnih in ekskluzivnih novic ostaja med najpomembnejšimi vodili. Bralke in bralci novice spremljajo na več različnih platformah, osredotočajo se na različne videovsebine, hkrati pa vse bolj posegajo po poglobljenih raziskovalnih člankih, ki povzamejo aktualna dogajanja dneva, tedna in meseca.

Z vse večjim obiskom in mesečnim rekordom se lahko pohvalita tudi dva tematska portala, Cekin.si s 162.952 različnimi obiskovalci in Dominvrt.si s 142.914 različnimi obiskovalci v januarju*, ki v svojih kategorijah prednjačita pred ostalimi.

Neja Rems Arzenšek, urednica Dominvrt.si: "Ekipa je ponosna na svoje uspehe in vsak dan se trudimo za kakovostne vsebine na področju doma, gospodinjstva, rastlin in vrta, gradnje, živali in okolja. Veseli nas, da so to prepoznali tudi bralci, saj so del vsakega našega rekorda! Še naprej se bomo trudili, da našim bralcem zagotovimo izvrstne, nekoliko drugačne, pa tudi tiste zimzelene vsebine, ki jih imamo vsi radi."

Mira Matković, urednica Cekin.si: "Dokazali smo, da bodo bralci nagradili tiste medije, ki odpirajo prave teme. Še naprej bomo vsak dan postregli s pomembnimi vsebinami, ki zadevajo prav vsakega od nas, od pravic potrošnikov in osebnih financ do nepremičnin, izobraževanj in razvoja kariere ter drugih aktualnih tem. Hvala bralcem za zaupanje."