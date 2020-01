Nova prevara? Zajamčena pokojnina, ki to ni, sploh pa ne pod temi pogoji!

Pred kratkim se nam je zgodilo, da smo ob brskanju po internetu naleteli na zanimivo ponudbo, ki je nismo mogli spregledati. Ena od slovenskih finančnih hiš je ponujala izračun Zajamčene pokojnine. Ker so nekatere trditve izgledale realne, določene pa so bile resnično nenavadne, predvsem tiste o zajamčenem donosu, smo se prijavili na njihov informativni izračun.

Vezovišek finance, zavarovanje in varčevanje FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Sprva smo mislili, da izračuna ne bomo prejeli, saj se osebna finančna svetovalkaNataša Kozlevčar iz družbe Vezovišek & Partnerji ni skrivala za nobenim drugim imenom, a po nekaj dneh je na e-mail le prejela sporočilo s spodnjo vsebino. Spoštovana ga. Nataša,

za vas sem pripravil ZAJAMČENO POKOJNINO po najugodnejših tablicah 2005!

Izplačilo denarja je možno v obliki enkratnega dviga ali mesečne rente.

Vezovišek finance, zavarovanje in varčevanje FOTO: PR/Arhiv ponudnika

In potem spodaj še lep nagovor, zakaj se ljudje odločajo za tovrstno varčevanje … Zakaj se ljudje odločajo za rentno varčevanje?

• Želijo imeti dobro pokojnino.

• Ne želijo delati do smrti. Želijo imeti pasivne dohodke.

• Večina si ne želi biti v finančno breme drugih. Želijo biti finančno neodvisni.

• Vsi si želimo penzijo, ki nam bo zadoščala za normalno življenje po 65. letu – torej želimo si iste dohodke, kot danes prejemamo plačo. Želimo si dostojno preživeti zadnja leta našega življenja.

• Želimo vedeti, kako že danes denar naložiti varno, da bomo lahko uživali na stara leta in bo denar delal za nas.

• Ko gremo v pokoj se nam prihodki praktično prepolovijo in vse preveč ljudi se znajde na pragu revščine.

V primeru dodatnih vprašanj vam bom z veseljem pomagal.

Z odličnim spoštovanjem! Ja, lepo napisano. Moramo priznati. Pa vendar je naša dolžnost, da vse večkrat preverimo in ugotovimo ali je res vse tako lepo kot je napisano. Privarčevala bi 39.301 eur, ampak … Izračun temelji na 20-letnem varčevanju po 100 evrov mesečno, kar pomeni, da bi skupaj vložili 24.000 EUR, privarčevali pa bi 39.301 EUR. Na prvi pogled lepo, ni kaj. To pomeni, da bi imeli zajamčeno 4,7 % letno obrestno mero. To bi bilo, glede na tržne razmere, ko moramo praktično plačati za sredstva, ki nam stojijo na banki, res odlična ponudba. Se strinjate? Naša prva misel je bila: Le katera finančna institucija bi si to danes lahko privoščila in kako? Takoj zatem pa: Kakšno jamstvo dejansko ponujajo?

Vezovišek finance, zavarovanje in varčevanje FOTO: PR/Arhiv ponudnika

»Da bi ugotovila, za kaj točno gre, sem se odločila, da sprejmem njihovo ponudbo za osebno srečanje. V kolikor se bo izkazalo, da je ponudba realna, bi to lahko bilo primerno tudi zame. A verjetno za razliko od večine, sama nisem pričakovala, da se bo srečanje končalo uspešno. Razlika je namreč v tem, da sama tovrstnih edinstvenih priložnosti vidim kar nekaj na mesec, skozi sito pa prideta ena ali dve na leto. Ja, dejansko tako malo!« nam je ob tem povedala Nataša Kozlevčar. Preden se namreč odloči, da bi to bila primerna rešitev zanjo ali njihove stranke, mora iti rešitev čez kar nekaj korakov, kot so: 1. Študija splošnih pogojev

2. Analiza ponudnika

3. Ločeno analiziranje še dveh oseb v našem naložbenem odboru

4. Mnenje zunanjega strokovnjaka »Samo, če vse štiri točke prejmejo zeleno luč, grem v rešitev sama s svojimi sredstvi. No, in če gre seveda za nekaj, kar sodi v moj portfelj. V začetku z manjšo količino, saj vedno preverim, kakšen je celoten proces, tudi proces izplačila, če je sploh mogoč. Šele, ko izkusim, da vse poteka brez zapletov, se odločim za vstop v %, kot je to opredeljeno z mojo strategijo po načrtu,« dodaja osebna finančna svetovalka. Upamo, da imate osebni finančni načrt tudi vi– sicer je pa osnovno izhodišče za pripravo načrta izračun finančne starosti, ki si jo brezplačno lahko izračunate TUKAJ. Ugotovitev? Vsako leto bi vplačevala ... VEČ! Vas zanima, kaj je osebna finančna svetovalka ugotovila na srečanju? Šlo je za rentno varčevanje z indeksacijo. To je varčevanje z garantirano obrestno mero in potencialno udeležbo na dobičku. Kaj to dejansko pomeni? Indeksacija = 4 % (pomeni, da bi se naša vplačila vsako leto povišala za 4 %). Konkretno – začnemo vplačevati 100 evrov, naslednje leto vplačujemo že 104 evre mesečno, naslednje leto 108,16 evrov in tako naprej. Ja, kaj hitro nismo več na samo 100 evrih vplačila mesečno. In kaj to pomeni? Da v 20-tih letih nismo vplačali 24.000 evrov, temveč kar 35.734 EUR!!!! To pa je razlika, se vam ne zdi? »S polico bi bila sicer zaščitena tudi za riziko smrti, a bi bila zaščita minimalna. Police namreč ni mogoče skleniti brez tega, saj gre za zavarovanje. A glede na svojo situacijo, te zaščite ne potrebujem in bi bil ta strošek popolnoma odveč.« Po nekoliko globljem poizvedovanju pa je izvedela še sledeče: Zajamčena renta je dejansko 0,5 % letno. Ostalo je odvisno od višine dobička zavarovalnice. Skupaj bi dejansko realno lahko pričakovala ca. 2,50 % donosnost. Se vam zdaj še sliši tako obetavno?

Rentno varčevanje je običajno najdražja oblika varčevanja (več o tem, kje vse še delamo napake, predvsem pa zelo neposredno in razumljivo, bo NatašaKozlevčar govorila na6. Dnevu finančne pismenosti.Na dogodek se lahko prijaviteTUKAJ).

Vezovišek finance, zavarovanje in varčevanje FOTO: PR/Arhiv ponudnika

V kolikor se inflacija poviša, z njim najverjetneje realno izgubljamo, že danes pa komaj držimo glavo nad gladino. Rešitev je običajno nefleksibilna, prav tako tudi nelikvidna. Je pa res, da imamo občutek varnosti zato, ker so številke vnaprej določene. Dolgoročno varčevanje zahteva druge rešitve Žalostno, a običajno se celo izkaže, da bi z varčevanjem na banki privarčevali več!

Za dolgoročno varčevanje je torej potrebno izbirati druge rešitve. Take, kjer ni garancije. Strošek, fleksibilnost in likvidnost pa so ključni parametri pri odločanju.

»V bran osebi, s katero sem se srečala, pa lahko povem, da je bila nenavadno transparentna. Ne vem, če je vedela, kdo sem, kljub temu, da nisem skrivala svoje identitete, a pohvalno je že to, da je na vsa moja vprašanja odgovorila brez celofana. Ob zaključku srečanja mi je zaupala celo, da je izračun marketinški trik, saj se na tej podlagi precej strank odloči za osebno srečanje. Upam le, da stranke to razumejo in da ne pričakujejo, da bodo prejele zneske, kot jih obljubljajo v svojih sporočilih. V tem primeru bodo namreč na koncu razočarane,« še opozarja Nataša Kozlevčar. Da med strankami, ki bodo po nepotrebnem razočarane in za svoj denar dobile manj, kot je obljubljeno, ne boste tudi vi, vabljeni na tradicionalni 6. Dan finančne pismenosti! Gre za dogodek, kjer vsako leto razkrivamo finančne pasti, slabe prakse in predstavljamo dobre prakse. Letos bomo na dogodku govorili tako o varčevanju, zaščiti, investiranju, osebnem proračunu, kot tudi o kreditih – dobrih in slabih praksah. Iz dogodka pa boste lahko, poleg novega znanja, odnesli tudi najnovejšo knjigo Ane in Mitje Vezoviška – Adijo, finančni stres. Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ >>

Vezovišek finance, zavarovanje in varčevanje FOTO: PR/Arhiv ponudnika