Nova SMS prevara: Živjo, mama in očka! Moj telefon je pokvarjen

Goljufi skušajo uporabnike zavesti v nakazilo denarja na neznane bančne račune ali v posredovanje osebnih finančnih podatkov, v prepričanju, da uporabnik komunicira z družinskim članom.

Kako prepoznate prevaro?

Prepoznajte znake lažnega SMS-sporočila, v katerih se goljufi izdajajo za vaše bližnje: sporočilo prihaja z neznane telefonske številke, sporočilo izraža nujo in zahtevo po takojšnji pomoči, razlogi za vzpostavitev kontakta so sumljivi, izraža zahtevo po nakazilu denarja.

Kaj storiti?

Uporabnikom svetujejo, da tako SMS sporočilo preprosto ignorirajo oz. ga izbrišejo. Če pride do dvoma ali skrbi, svetujejo, da vsako takšno zahtevo dodatno potrdijo s klicem na preverjeno telefonsko številko osebe, za katero se goljufi predstavljajo in brez preverjanja nikoli ne spreminjajo kontaktnih podatkov oseb v svojih imenikih. Povedano preprosto – najprej pokličite svojega sina oz. hčerko in vprašajte, če je sprememba številke resnična.