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Slovenija

Nova pridobitev na slovenskih plažah: 'Ker morje pripada vsem'

30. 06. 2026 14.34 pred 53 minutami 1 min branja 3

Avtor:
K.H.
Naprava za lažji vstop v morje

Slovenske plaže so postale še bolj dostopne za vse. Na plažah v Portorožu in Rivieri so namreč namestili prvi napravi v Sloveniji, ki gibalno oviranim, starejšim in poškodovanim osebam omogočata lažji in samostojen vstop v morje.

Iz Javnega podjetja Okolje Piran so sporočili, da je občina Piran zagotovila sredstva za nakup in namestitev prvih dveh naprav v Sloveniji, ki omogočata samostojen vstop v morje gibalno oviranim osebam. 

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Napravi so namestili na plažah Portorož in Riviera, namenjeni pa nista le ljudem na invalidskih vozičkih, pač pa tudi starejšim, osebam po poškodbah, ljudem z začasnimi omejitvami gibanja in vsem, ki pri vstopu v morje potrebujejo nekoliko več opore. 

"Ker verjamemo, da morje pripada vsem," so v objavi na Facebooku ob novički zapisali v podjetju Okolje Piran. 

naprava morje gibalno ovirani portorož riviera okolje piran

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KOMENTARJI3

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30. 06. 2026 15.28
Hitrost pa taka, da te oseka prehiti 😂
Odgovori
+0
1 1
Marlen
30. 06. 2026 15.16
Vse pohvale. Odkar je Korenika župan Občine Piran, se je občina v štirih letih premaknila z mrtve točke bolj kot v zadnjih tridesetih letih skupaj. Končno je prišel nekdo, ki je sposoben, ima vizijo in zna stvari tudi uresničiti.
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+4
4 0
JApajaDAja
30. 06. 2026 15.08
pohvalno...!
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+6
6 0
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