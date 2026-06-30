Nova pridobitev na slovenskih plažah: 'Ker morje pripada vsem'

Iz Javnega podjetja Okolje Piran so sporočili, da je občina Piran zagotovila sredstva za nakup in namestitev prvih dveh naprav v Sloveniji, ki omogočata samostojen vstop v morje gibalno oviranim osebam.

Napravi so namestili na plažah Portorož in Riviera, namenjeni pa nista le ljudem na invalidskih vozičkih, pač pa tudi starejšim, osebam po poškodbah, ljudem z začasnimi omejitvami gibanja in vsem, ki pri vstopu v morje potrebujejo nekoliko več opore.

"Ker verjamemo, da morje pripada vsem," so v objavi na Facebooku ob novički zapisali v podjetju Okolje Piran.