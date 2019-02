Nova pridobitev, novo olajšanje za ledvične bolnike

Ledvični bolniki, ki trpijo za ledvičnimi kamni, bodo imeli odslej na voljo prijaznejši način za odstranjevanje ledvičnih kamnov. Klinični oddelek za urologijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je namreč v uporabo prevzel sodoben sistem ESWL za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov. Gre za minimalno invazivno, nekirurško metodo zdravljenja.

Sredstva za nakup sistema ESWL za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov v višini 486.780 evrov – toliko so stali nakup, namestitev in 12-mesečna garancija, je preko javnega naročila zagotovilo ministrstvo za zdravje, vrednost po-garancijskega preventivnega vzdrževanja sistema za dobo petih let v višini 46.970 evrov pa bo zagotovil Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Aparat je velika pridobitev za bolnike. Je najbolj prijazen način zdravljenja oziroma odstranjevanja ledvičnih kamnov. Za bolnike ima v primerjavi s klasičnim kirurškim posegom izjemne prednosti, saj omogoča minimalen invazivni poseg, v času posega so bolniki budni in gredo lahko še isti dan ali najkasneje naslednje jutro domov. "S sistemom za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov ne bodo pridobili le naši zaposleni, ki imajo znanje in sledijo sodobnim metodam zdravljenja. Pridobili bodo bolniki, saj sistem omogoča najbolj prijazen način odstranjevanja ledvičnih kamnov. Pri nas je bolnikov, ki potrebujejo takšno zdravljenje od 300 do 500 na leto. Zato smo toliko bolj veseli, da nam je ministrstvo za zdravje prisluhnilo in omogočilo nakup tega sodobnega sistema za odstranjevanje ledvičnih kamnov. Seveda je naš seznam želja nujno potrebnih investicij še vedno dolg in lahko si le želimo, da nam bo ministrstvo prisluhnilo tudi v prihodnje," je ob uradni predaji sistema ESWL povedal generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Aleš Šabeder. Predstojnik Kliničnega oddelka za urologijo Kirurške klinike Tomaž Smrkoljpa je povedal:"S pomočjo sistema ESWL na monitorju vidimo lokacijo ledvičnega kamna. Bolnik med posegom leži na mizi, na vodni podlagi in prejme nekaj tisoč zunajtelesnih udarnih valov za drobljenje. S pomočjo udarnih valov se kamni drobijo pod protibolečinsko terapijo in sedacijo. Postopek traja približno eno uro in je skoraj neboleč. Med posegom smo ob bolniku in ultrazvočno spremljamo proces drobljenja. Po posegu s pregledno sliko sečil preverimo, ali so kamni zdrobljeni in v tem primeru gre lahko bolnik še isti dan ali naslednje jutro domov. S tem aparatom lahko bolniku odstranimo ledvične kamne, ne da bi posegali v njegovo telo in ne da bi bila potrebna anestezija."

Postopek traja približno eno uro in je skoraj neboleč, zagotavlja vodja Kliničnega oddelka za urologijo Kirurške klinike Tomaž Smrkolj. FOTO: UKC Ljubljana