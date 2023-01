V Portorožu nova pridobitev pred Fakulteto za pomorstvo, in sicer tri oranžna plovila, ki bodo učni poligon za študente. Ti so doslej tovrstno praktično usposabljanje opravljali na hrvaški Reki. Nekatere domačine pa moti lokacija, saj nova betonska platforma z reševalno opremo namreč stoji na koncu 170 let starega kamnitega pomola iz časa Avstro-Ogrske.