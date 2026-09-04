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Slovenija

Nova pridobitev za Žiri: zgradili bodo novo nogometno igrišče

Žiri, 04. 09. 2026 17.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Občina Žiri napovedala gradnjo nogometnega igrišča

Občina Žiri je napovedala uradni začetek gradnje novega nogometnega igrišča, projekt pa je vreden 617.000 evrov in predstavlja ključno infrastrukturno pridobitev za lokalno skupnost, so sporočili. Projekt vsebuje postavitev tribune, namestitev klopi za rezervne igralce ter ureditev dostopnih poti.

Realizacijo investicije je omogočila vztrajnost občine pri pritožbenem postopku na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, s čimer so bila zagotovljena državna sredstva v višini 250.000 EUR.

Finančna konstrukcija projekta temelji na izjemno učinkovitem črpanju zunanjih virov, ki pokrivajo več kot 60 odstotkov celotne investicije, kar znatno razbremenjuje občinski proračun, so dodali.

Gradnja se bo začela nemudoma, celoten projekt pa bo predvidoma zaključen spomladi 2027.

Župan Franci Kranjc je ob tem izpostavil večletna prizadevanja občine. "NK Žiri, v kraju poznan tudi po tradiciji NK Alpina, je naš najštevilčnejši klub z več kot 150 člani. Preko 100 otrok je bilo do sedaj v zimskem času prikrajšanih za ustrezno vadbo, kar se s to investicijo končno spreminja," je dodal.

Ob tem je izpostavil tudi ključno vlogo poslanca Žana Mahniča pri reševanju pritožbe. "Vloga je bila sprva zavrnjena zaradi malenkostnih tehničnih popravkov, a smo z vztrajnostjo in dodatnimi dokazili dokazali upravičenost projekta. Brez teh sredstev investicije v takšnem obsegu ne bi mogli izpeljati."

Mahnič je poudaril, da gre za njegovo prvo izpolnjeno predvolilno obljubo v novem mandatu 2026–2030. Razkril je, da je bila pot do sredstev polna administrativnih ovir, ki so mejile na politično motivirano zavrnitev.

Tudi predsednik NK Žiri Drago Kramperšek je poudaril pomen nove infrastrukture za tekmovalni nivo kluba, katerega članska ekipa uspešno nastopa v 3. slovenski nogometni ligi. "Do sedaj smo bili v deževnih in zimskih mesecih prisiljeni najemati igrišča v Logatcu in Škofji Loki, kar je bila za klub in starše ogromna logistična ter finančna obremenitev. Z novo 'zaključeno celoto', ki vključuje tudi tribune in urejene dostope, Žiri dobivajo športni center, ki se pritiče klubu z več kot 150 aktivnimi člani. To je zmaga za našo mladino in za prihodnost nogometa v našem kraju."

nk žiri nogometno igrišče investicija

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