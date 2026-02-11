Naslovnica
Slovenija

Nova pristojbina za tovorna vozila, pobiral jo bo Dars

Ljubljana , 11. 02. 2026 15.06 pred 34 minutami 2 min branja 11

Avtor:
A.K. STA
Tovornjak

DZ je sprejel novelo zakona o cestninjenju, ki za tovornjake nad 3,5 tone največje dovoljene mase prinaša pristojbino za zunanje stroške zaradi onesnaževanja zraka in hrupa. Dajatev bo v imenu države pobiral Dars, z njo naj bi se v proračun letno nateklo skoraj 28 milijonov evrov za spodbude avtoprevoznikom in ukrepe prometne politike.

Z novelo, ki je po navedbah pristojnega ministrstva usklajena tudi z avtoprevozniškim sektorjem, se z danes oddanimi 48 glasovi za in 18 proti v pravni red prenaša določbe evropske direktive o eurovinjetah v delu, ki se nanaša na zaračunavanje pristojbine za zunanje stroške tovornim vozilom zaradi onesnaževanja zraka in hrupa, ki nastaja zaradi prometa.

Dajatev bo zaračunana poleg obstoječe infrastrukturne pristojbine, Dars pa jo bo pobiral v imenu in za račun države. Višina pristojbine bo določena na podlagi strokovno določenih referenčnih vrednosti, opredeljenih v prilogi eurovinjetne direktive, zbrana sredstva pa bodo tako prihodek državnega proračuna.

Dars
Dars
FOTO: Bobo

Po oceni Darsa naj bi se na podlagi dajatve v proračun letno steklo približno 27,6 milijona evrov. Ker približno 60 odstotkov uporabnikov slovenskega avtocestnega omrežja predstavljajo tuja tovorna vozila, naj bi domači prevozniki prispevali okvirno 11 milijonov evrov. Z zaračunavanjem dajatve bo Dars začel 1. aprila, letos zbrana sredstva pa se bodo v zakonsko opredeljene namene dodeljevala v letu 2027.

Prihodki od dajatve bodo namenjeni ukrepom za izboljšanje prometnega sistema, zmanjšanju okoljskih vplivov prometa ter razvoju prometne infrastrukture. Pri tem bo 50 odstotkov zbranih sredstev namenjenih za nepovratne finančne spodbude avtoprevozniškemu sektorju, usmerjene v izboljšanje voznega parka, tako z vidika emisij kot porabe goriva, optimizacijo in digitalizacijo logistike, vzpostavljanje varnih in varovanih parkirišč ter uvajanje tehnoloških rešitev za spremljanje vozil.

Preostala polovica sredstev pa bo namenjena nepovratnim finančnim spodbudam za spodbujanje tovornega železniškega prometa, razvoju državne cestne infrastrukture, digitalizaciji prometnega sistema in izboljšanju prometne varnosti.

Glasove za novelo so prispevali v koaliciji, kjer dajatev vidijo kot ustrezno orodje za izvajanje prometnih politik in blaženje posledic cestnega prometa na okolje, prinaša pa da tudi jasen pravni okvir na tem področju. V SDS so medtem prepričani, da zaradi nove takse okolje ne bo nič bolj čisto, hrupa pa tudi ne bo manj. Ukrep vidijo le kot le dodatno polnjenje proračuna in novo obremenitev, ki zmanjšujejo konkurenčnost gospodarstva.

dars pristojbina tovornjaki

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ata_jez
11. 02. 2026 15.43
Jaz imam še boljšo idejo kot želežnica ... z droni naj se roba prevaža! To je hitro, moderno, je zelena tehnologija, ... nidani. Mogoče celo dobim EU sredstva za to super duper idejo! 😁
Odgovori
0 0
Artechh
11. 02. 2026 15.42
Pa naj se reče kdo da ni Golob sam davki in dajatve
Odgovori
+1
1 0
vevse
11. 02. 2026 15.38
Baje bodo študije dalal.
Odgovori
+2
2 0
ata_jez
11. 02. 2026 15.37
Nova AC 10Mio/km, sanacija 1Mio/km. Za spodbudo ne bo prav dosti ostalo 😁
Odgovori
0 0
galeon
11. 02. 2026 15.36
Spet nova obdavčitev države. zdaj so tovornakarji na udaru, potem bodo še osebna vozila. Kaj pa vlaki in letala?
Odgovori
+1
1 0
antipolitik2
11. 02. 2026 15.32
Ta dnar bi mgli ljudje dobit ne pa dars...Vsi dihamo ta zrak in poslušamo ta hrup.. če smo že pri tem pa bi brez tovornega prometa bli vsi na slabšem.. tko da tole so spet neke bučke k jih bomo na koncu plačal potrošniki. se pravi dars bo služil mi bomo pa to zalagal... fino
Odgovori
+1
1 0
Cupko
11. 02. 2026 15.30
Zadnji čas. Naj grejo na železnico, ne pa da je desni pas poln tovornjakov, če pa želiko po avtocesti naj plačajo
Odgovori
+2
2 0
ata_jez
11. 02. 2026 15.40
Enkrat bi enega takega 'želežničarja' rad povprašal, kako točno si to predstavlja. Nakladanje/razkladanje/parkingi/stroški/hitrost/...
Odgovori
0 0
Sandokkan
11. 02. 2026 15.41
Slovensko železnico iz časa Avstro-Ogrske? :)))
Odgovori
0 0
300 let do specialista
11. 02. 2026 15.26
Tako se dela, pobija se tiste, ki doprinašajo gospodasrtvu, tale komunizem na sončni strani alp je super, gremo kar vsi na sončno upravo pa gasa...itak nas rešujejo Filipinci, Albanci...
Odgovori
-1
3 4
frenk7
11. 02. 2026 15.15
Je Pišek že kaj komentiral novo dajatev, ki bo obubožane prevoznike spravila v propad?
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
