Nova produkcija muzikala Chicago na Ljubljana Festivalu

Muzikal je bil na Broadwayju premierno izveden leta 1975 v Gledališču 46th Street, na West Endu pa leta 1979 v Gledališču Cambridge. Delo je nastalo po istoimenski drami novinarke Maurine Dallas Wattkins, ki so jo navdihnile zgodbe zločink, o katerih je poročala v svoji kolumni. Glasbo in besedilo sta napisala John Kander in Fred Ebb, pod režijo in koreografijo prvotne izvedbe pa se je podpisal Bob Fosse, slavni broadwayski koreograf, ki ga poznamo po muzikalih, kot so Sweet Charity, Kabaret, Ta vražji jazz. S svojim prepoznavnim slogom je Fosse tudi Chicagu za vselej vtisnil neizbrisen pečat.

Do danes je muzikal doživel nešteto ponovitev in novih produkcij, po premierni uprizoritvi so ga na Broadwayju ponovno oživili leta 1996. Tokrat se je pod koreografijo podpisala Ann Reinking, ki je v originalni produkciji nekaj časa nastopala kot Roxie, pri obuditvi pa se je zgledovala po Fossejevi originalni koreografiji. Od leta 1996 velja Chicago za najdlje uprizarjani ameriški muzikal na Broadwayju.

Dogajanje je postavljeno v jazzovski Chicago, mesto polno intrig, ljubezni, prevar, izdaj, rivalstva in prijateljstva. V zgodbo je vpet niz zanimivih kabaretnih točk, v katerih se skriva tudi satiričen prikaz družbe 70-ih let 20. stoletja, prav tako polne kriminala, korupcije in obsedenosti s slavo, kar pa se zdi se odraža tudi v današnjem času.

Glavni junakinji sta naivna Roxie Hart, ki si ne želi nič drugega, kot da bi zaslovela kot plesalka, in že uveljavljena zvezda kabareta Velma Kelly. Obe se pred sodiščem znajdeta zaradi umora svojih ljubimcev in nato s pomočjo prebrisanega odvetnika Billyja Flynna, ki dodatno podžge že razplamenelo rivalstvo med njima, skušata ubežati smrtni kazni. Od aretacije do konca sojenja postrežeta z zabavnimi kabaretnimi točkami, kot so All that Jazz, Hot Honey Rag, Razzle Dazzle.

Režiser nove produkcije tega slavnega muzikala, Mykal Rand, je večkratni gost Ljubljana Festivala, ki se je predstavil z uprizoritvijo drugih slavnih muzikalov, kot so Evita, Jesus Christ Superstar, Briljantina in Lasje. Zasedbo sestavljajo izvrstni britanski pevci in plesalci – med drugim bo v vlogi Roxie bo nastopila Ceili O'Connor, ki je v muzikalu Briljantina prav tako že nastopila na Ljubljana Festivalu, v vlogi Velme pa Madalena Alberto, ki je najbolj zaslovela kot Evita v istoimenskem muzikalu.





