Nova promocija Boss in Hugo s svetovnimi zvezdniki

Promocija naznanja novo vizijo podjetja in predstavlja nov logotip blagovne znamke BOSS, ki so ga spremenili po skoraj 50-ih letih.

V promociji #BeYourOwnBOSS sodelujejo priljubljeni svetovni zvezdniki: vrhunska manekenka in zvezdnica resničnostnega šova Kendall Jenner, ameriška modela Hailey Bieber in Joan Smalls, ameriški raper Future, mednarodna TikTok zvezda Khaby Lame, korejski igralec in pevec Lee Min-ho, britanski profesionalni bokser Anthony Joshua, italijanski teniški igralec Matteo Berrettini in nemška atletinja Alica Schmidt.

Blagovni znamki Boss in Hugo sta vam z novo kolekcijo pomlad/poletje 2022 na voljo v Emporiumu, Galeriji Emporium in v spletni trgovini Emporium.si.





Naročnik oglasa je Magistrat International d.o.o.