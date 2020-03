Nova prvenstvena smer in nov odmeven uspeh slovenskega alpinizma

" Luka Krajnc in Luka Lindič, zadnja leta ena glavnih protagonistov slovenskega in svetovnega alpinizma, sta v Argentino odpotovala v sredini januarja, a jima razmere niso bile naklonjene, zato sta lahko šele v drugi polovici februarja izkoristila vremensko okno in v jugovzhodni steni St. Exuperyja preplezala novo smer, ki sta jo poimenovala Mir in ocenila z A3, 7a+, 70°, 700 m (500 m nove smeri)," so sporočili iz PZS.

Slovenski alpinisti so v dolg niz odmevnih uspehov dodali še enega, pod tokratnega se podpisujeta Luka Kranjc in Luka Lindič iz Alpinističnega odseka Celje - Matica. Na odpravi v Patagoniji jima je med 21. in 23. februarjem uspelo preplezati 500-metrsko prvenstveno smer Mir v jugovzhodni steni St. Exuperyja, kar je od njiju zahtevalo 38 ur efektivnega plezanja in dva bivaka, so njune besede posredovali iz Planinske zveze Slovenije (PZS). "Smer je ponudila začinjeno izkušnjo v najstrmejši alpski steni, ki sva jo kadar koli plezala," pravita nova alpinistična junaka.

"A po nekaj dneh počitka v dolini nama previsna stena, skozi katero sva zaslutila prehod, v glavi ni dala miru. Odločila sva se, da nabereva več opreme, in ob naslednjem oknu ponovno poskusiva," sta povedala. 19. februarja sta se novemu snegu navkljub spet odpravila proti gori, naslednji dan pa vstopila v steno.

"20. februarja sva prečila ledenik in vstopila v steno, splezala dvanajst znanih raztežajev in prvič bivakirala. Naslednji dan sva zagrizla v nepoznani previsni del stene in po nekaj borbe in negotovosti našla neverjeten prehod skozi najstrmejši del. Ta dan sva v dvanajstih urah preplezala zgolj pet raztežajev, se pridružila smeri Le Petit Prince in drugič bivakirala. Tretji dan sva nadaljevala po omenjeni smeri do sedla in po zahodni steni splezala skupno šest raztežajev do vrha St. Exuperyja. Sestopila sva po Italijanski smeri, ponoči dosegla šotor na skalni rami in utrujena, a izpolnjena padla vanj. Peti dan sva z vso opremo sestopila v dolino," sta iz El Chaltena sporočila alpinista, ki se v Slovenijo vračata čez teden dni.

V smeri sta leta 1994 poskušala Argentinca GalgoinHoracio Gratton, a po sedmih raztežajih obrnila.

Zakaj Mir?

Luka in Luka imata dva razloga za to, da sta prvenstveni smeri nadela ime Mir. Prvi, ker jima smer, potem ko sta prvi poskus končala predčasno in se obrnila, v dolini ni dala miru, in drugi, ker sta bila vse dni sama in sta plezala v miru, medtem ko je bila v popularnih smereh gneča.

Novo leto, novi uspehi

Odlično bero letošnjih slovenskih vzponov v Patagoniji sta začela že David Debeljak in Gašper Pintar s ponovitvijo smeri Titanic v Torre Eggerju, Pintar je preplezal tudi smer Supercanaleta v Fitz Royu, še dodajajo na planinski zvezi.