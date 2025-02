Pešpot med Fieso in Piranom spet zaprta

Pešpot med Fieso in Piranom je zaradi nevarnosti podora kamenja spet zaprta. Obilno deževje je namreč v torek dodobra namočilo zemljino, s klifa se je utrgala skalna gmota in pristala na poti, k sreči takrat tam ni bilo nikogar, saj bi v nasprotnem primeru lahko poročali tudi o tragediji. Pot so zaprli, na občini pa zagotavljajo, da bodo v kratkem začeli postavljati dodatne lovilne mreže za večjo varnost sprehajalcev.