32-milijonski nakup helikopterjev: 'Če so spremenili barvo, bi lahko še kaj drugega'

Ministrstvo za notranje zadeve je v dopisu dejalo, da mnenja stroke o tem, kakšna naj bo oprema v helikopterju, s katerimi rešujejo življenja, ne more upoštevati, ker gre za ponovljen razpis. Na portalu za javna naročila, kjer je bil objavljen razpis za nakup helikopterjev, pa jasno piše, da ne gre za ponovljeno naročilo. Predstavnik ministrstva za zdravje je na sestanku s stroko že lani napovedal, da bosta nova helikopterja enaka starim. In to se je tudi zgodilo. Je bil razpis potem samo predstava za javnost? To meni ekonomist Lahovnik, ki pravi: "Če so spremenili barvo, bi lahko še kaj drugega'. MNZ izbire ponudnika ne komentira, saj kot pravijo, odločitev še ni pravnomočna.

Po razpisu za nakup novih helikopterjev, ki je bil zaradi pomanjkljive dokumentacije ponudnika febrarja razveljavljen, so se 25. aprila zbrali predstavniki stroke, odgovorni za helikoptersko nujno medicinsko pomoč na Brniku in v Mariboru, ter predstavniki ministrstva za zdravje. Sestavili so jasen seznam pogojev, ki jih mora helikopter izpolnjevati, da bi hitro in strokovno lahko služil za takšne namene – v katere ne bi bilo posebej treba nameščati medicinske opreme. A ministrstvo za notranje zadeve je odgovorilo, da razpisnih pogojev ne morejo več spremeniti, ker da gre le za ponovljen razpis. Toda, ko pogledamo na portal javnih naročil, je v razpisu, ki so ga objavili 3. junija, označeno, da ne gre za ponovljeno naročilo. In tudi zahtevo po barvi helikopterja so v novem razpisu spremenili. Očitki, da se zdi, da je razpis prirejen na željo podjetja Leonardo, ki bo helikopterje prodal, in ne zahtevam tistih, ki jih bodo uporabljali, so se pojavljali že od začetka zgodbe.

Toda 28. maja lani, ko se se na to temo sestali vodje helikotprskega reševanja, je zapisnik zabeležil zanimivo izjavo. Predstavnik ministrstva za zdravje, Darko Čander, je že takrat napovedal, da namerava policija z razpisom kupiti dva helikopterja, enaka, kot jih uporabljajo zdaj. V torek je ministrstvo za notranje zadeve odločilo: kupili bomo Leonardove. So to vedeli že lani? Dejstvo je: ta investicija ne izpolnjuje Golobove obljube, da bodo helikopterje kupili samo za medicinske namene. Vse to pa se dogaja tudi v času, ko vlada zaradi dogajanja v Gazi uvaja sankcije proti Izraelu. Posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese, ki je nedavno obiskala tudi Slovenijo, je prav podjetje Leonardo, ki naj bi s Slovenijo zdaj ustvaril dobrih 30 milijonov evrov prometa, uvrstila na seznam pomembnih dobaviteljev vojaške opreme Izraelu. Na seznam podjetij, ki iz tragedije v Gazi kujejo visoke dobičke.

'Če so spremenili barvo, bi lahko še kaj drugega'

V oddaji 24UR ZVEČER je ekonomist Matej Lahovnik komentiral razpis MNZ za nakup helikopterjev. "Gre za zelo sporen razpis. Lahko sklepamo, da je vse skupaj predstava za javnost. Predvsem zato, ker tudi iz zapisanika ministrstva za zdravje izhaja, da se priporočila stroke, kakšni naj bodo kriteriji pri izboru teh helikopterjev niso upoštevali. In ravno kriteriji so ključni," je dejal. Izpostavil je tveganja za javno zdravje, saj lahko nesprejemljivi kriteriji zmanjšajo optimalnost nujne medicinske pomoči iz zraka. Lahovnik je zato pozval k takojšnji razveljavitvi razpisa in ministrovim pojasnilom. "Če so spremenili barvo, bi lahko še kaj drugega," je prepričan ekonomist. Poudaril je, da v nasprotnem to meče na razpis slabo luč. "Zadeva je tako absurdna, da bi morali ustaviti zdaj, ko je še čas in ne potem, ko bo prepozno," je dodal. Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.