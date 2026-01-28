Za prvo podražitev v višini 170.000 evrov je šef Darsa z izvajalcem, gre za konzorcij podjetij, podpisal aneks, ki je po zakonu o javnem naročanju še dopusten. Lani jeseni pa so s tem istim izvajalcem za ista dela sklenili novo javno naročilo, tokrat v vrednosti 350.000 evrov. So vodilni na Darsu s tem kršili zakonodajo in umetno napihovali stroške gradnje? Primer je na mizi Državne revizijske komisije.
Slovenija
Nova razkritja o spornih podražitvah Darsa: plačali več kot milijon
Nova razkritja glede domnevno spornih podražitev pri gradnji nove poslovne stavbe državnega Darsa. Za svetovalne in inženirske storitve so namesto sprva predvidenih 580.000 evrov plačali več kot milijon evrov ali drugače: dela so se podražila za skoraj 90 odstotkov.
