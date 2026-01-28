Naslovnica
Slovenija

Nova razkritja o spornih podražitvah Darsa: plačali več kot milijon

28. 01. 2026

Avtor:
Špela Bezjak Zrim A.K.
Nova poslovna stavba Darsa

Nova razkritja glede domnevno spornih podražitev pri gradnji nove poslovne stavbe državnega Darsa. Za svetovalne in inženirske storitve so namesto sprva predvidenih 580.000 evrov plačali več kot milijon evrov ali drugače: dela so se podražila za skoraj 90 odstotkov.

Za prvo podražitev v višini 170.000 evrov je šef Darsa z izvajalcem, gre za konzorcij podjetij, podpisal aneks, ki je po zakonu o javnem naročanju še dopusten. Lani jeseni pa so s tem istim izvajalcem za ista dela sklenili novo javno naročilo, tokrat v vrednosti 350.000 evrov. So vodilni na Darsu s tem kršili zakonodajo in umetno napihovali stroške gradnje? Primer je na mizi Državne revizijske komisije.

Več v popoldanski in osrednji informativni oddaji 24UR. 

Smuuki
28. 01. 2026 16.26
Dars je postal bankomat levih strank. Po izgubi nlb so se sfokusirali v dars. Povsem pričakovano. Ko ga izsesajo so na vrsti slovenske železnice. Skrita rezerva je gen i. Imajo še nekaj železja v ognju. Vse skupaj lahko zmešajo volilci. Po izgubi vlade so v nemilosti. Zato je panika na levi
Uporabnik1935308
28. 01. 2026 16.22
Nikoli ne bo čisto nič razrešeno. Psi lajajo karavana gre dalje. Prav vse vlade kradejo.
