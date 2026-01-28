Nova razkritja o spornih podražitvah Darsa: plačali več kot milijon

Za prvo podražitev v višini 170.000 evrov je šef Darsa z izvajalcem, gre za konzorcij podjetij, podpisal aneks, ki je po zakonu o javnem naročanju še dopusten. Lani jeseni pa so s tem istim izvajalcem za ista dela sklenili novo javno naročilo, tokrat v vrednosti 350.000 evrov. So vodilni na Darsu s tem kršili zakonodajo in umetno napihovali stroške gradnje? Primer je na mizi Državne revizijske komisije.