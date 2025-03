Gen-I o milijonskih nakazilih fizičnim osebam: Gre za sistemske napake Erarja

Novost so tudi transakcije fizičnim osebam, če te presegajo bruto plačo predsednice države, ki ta hip znaša nekaj več kot 6400 evrov. Glede na to, da je največji državni gigant za dobavo električne energije, Gen-I, zaradi novega Erarja vložil ustavno presojo, smo pregledali njihova nakazila. In pri tem izbrskali kar sedem nakazil fizičnim osebam, ki presegajo milijon evrov v zadnjih treh letih. Sedmim osebam so skupaj izplačali več kot 10 milijonov evrov.

Erar po novem prikazuje tudi nakazila v tujino. Se spomnite razvpitega podjetja Majbert Pharm, danes z imenom T7U, ki je v času kovida državi dobavljalo hitre teste. Državne inštitucije so jim denar nakazovale v tujino - na račune v Avstriji in v Lihtenštajnu.

Kaj na ustavno presojo pravijo v vodstvu protikorupcijske komisije? Mimogrede, v Gen-I so celo poskušali zadržati današnjo objavo Erarja. "Trenutno te podatke, ki so sporni, vezano na ustavno presojo, prikazujemo točno takšne, ki so že pokazani v TZIJZ. Mi jih zgolj poobjavljamo na podlagi sklenjenega sporazuma z upravo Republike Slovenije za javna plačila," pojasnjuje namestnik predsednika KPK David Lapornik.

"Je pa dejstvo, da je Komisija za preprečevanje korupcije vedno deležna takšnih in drugačnih recimo, vi to imenujete, pritiskov, mi jih pa ne zaznavamo kot pritiske, ampak so to tudi poskusi, preizkušanje zakonskih norm in podlag. Dokler bomo imeli te zakonske podalge, bomo tako delali še naprej," dodaja predsednik KPK Robert Šumi.

Gen-I: Gre za sistemske napake

Po objavi prispevka so iz Gen-I poslali daljše pojasnilo o transakcijah. Kot trdijo, so po pregledu aplikacije ugotovili, "da gre pri tovrstnih prikazih očitno za napako v delovanju sistema Erar".

Izpostavljajo, da sistem Erar številna nakazila pravnim osebam prikazuje kot nakazila fizičnim prejemnikom. "Pri tem ob prvem pregledu izpostavljenih transakcij ugotavljamo, da gre v vseh primerih za identično napako prikaza podatkov na strani upravljalca spletne platforme, ko se prikaz objavljenih podatkov ne ujema z dejanskimi podatki pri izvršitvi plačil. Posebej izpostavljamo še očitno napačen prikaz v sami platformi, ki posamezne transakcije napačno in neresnično opredeljuje kot nakazilo fizičnim osebam; kljub temu, da so bila vsa nakazila izvedena pravnim osebam, kar potrjuje priložen izpis samega potrdila o nakazilu."

Ograjujejo se od sistemskih napak Erarja, hkrati se sprašujejo, kdo bo zavezancem zaradi objave napačnih podatkov poravnal škodo zaradi okrnitve poslovnega ugleda družb.

Izpostavili so tudi 20-milijonsko transakcijo iz 28. marca 2022, kar je v Erarju razvidno kot plačilo neznani fizični osebi. "Gre za očitno napako v prikazu podatkov na strani izvajalca objave Erar, saj gre za plačilo glavnice za obveznice GE02 Centralni klirinško depotni družbi. Skladno z julija 2018 javno objavljenim Prospektom za uvrstitev obveznic družbe GEN-I, z oznako GE02, v trgovanje na organiziranem trgu, je bila družba GEN-I zavezana izplačati glavnico obveznic dne 28. 3. 2022. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je znašala 20.000.000,00 evrov, kolikor je tudi vrednost omenjenega nakazila Centralni klirinško depotni družbi." Kot trdijo v Gen-I sistem Erarja ni pravilo prepoznal navedbe poslovnega partnerja in namena plačila, ki sta sicer pravilno navedena v okviru izvedenega nakazila.

V Gen-I sicer obžalujejo, da je prišlo do velikega števila napačnih zapisov, ki po njihovem mnenju ustvarjajo veliko zmedo. Skrbnika in upravljalca sistema Erar pa pozivajo, naj napake čim prej odpravijo.

Visoke plače na obrambnem ministrstvu

In še en primer, ki izstopa - Obrambno ministrstvo. Kar 114 uslužbencem so sredi februarja - torej za januarsko plačo - izplačali višjo neto plačo, kot znaša bruto plača predsednice države. Skupno so tem osebam izplačali skoraj milijon evrov plač. Najvišja je znašala nekaj več kot kot 20 tisoč evrov.