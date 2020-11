Nova razrešitev Darka Muženiča in hkrati prepoved izbire novega direktorja NPU

Darka Muženiča so v petek že drugič razrešili z mesta direktorja NPU, tokrat pa so našli nove razloge. A sodišče je namere vlade ustavilo. Jurič je sicer menil, da, če je bil Darko Muženič po mnenju Upravnega sodišča nezakonito razrešen, potem to pomeni, da je bil tudi imenovan nezakonito. A po naših informacijah je Delovno sodišče v Ljubljani že odločilo, da se zadrži izbira kandidata za novega direktorja z zadnjega razpisa in se MNZ prepove izbrati direktorja NPU.

Tako je Darko Muženičz začasno odredbo vendarle uspel preprečiti, da politika izbere svojega kandidata na NPU. V petek si je Andrej Jurič sodbo Upravnega sodišča RS v Novi Gorici razlagal po svoje, zato je Muženiča znova razrešil, poleg tega pa še razveljavil javni razpis za direktorja NPU iz marca 2019 ter odločil, da se postopek javnega natečaja obnovi. Tako ta vlada ne izbira sredstev, tudi če so nezakonita, svoje interese pa da neusmiljeno uveljavlja s pomočjo v. d. generalnega direktorja Policije Juriča. Muženiča bi po sodbi Upravnega sodišča morali vrniti na njegovo delovno mesto, a je vlada zahtevala novo razrešitev. Tako so nameravali spet pridobiti pol leta časa za odločanje sodišča o novi tožbi, a Delovno in socialno sodišče v Ljubljani jim je prekrižalo načrte. V odločitvi je zadržalo in prepovedalo izbrati novega kandidata na vrh NPU. S tem pa se Petra Grah Lazarvsaj za zdaj ne bo uspela posloviti od naslova vršilke dolžnosti, čeprav ji za pet razredov višja plača verjetno ostaja. Ali bo Darko Muženič vložil tudi kazenske ovadbe zaradi domnevno nezakonitega početja ljudi na Policiji, še ni znano.

icon-expand Direktor NPU Darko Muženič FOTO: Miro Majcen

Isti ljudje, ki zdaj pripravljajo odločbe, s katerimi razrešujejo Muženiča, so namreč lansko leto pisali odločbo, da se ga imenuje za direktorja NPU. In pred njim odločbo za imenovanje Darka Majheniča za direktorja NPU. Na podlagi enake zakonodaje in istih postopkov. So bila torej doslej vsa imenovanja direktorjev NPU nezakonita? So isti ljudje nezakonite odločbe pisali že za prejšnje direktorje? Ali ljudje v kadrovski službi ministrstva za notranje zadeve delujejo zakonito?

Medtem NPU brez zadržkov še naprej vodi Janševa izbranka Petra Grah Lazar. Takšno početje podpirajo vse tri stranke vladajoče koalicije, SMC, NSi in DeSUS, ki so se celo strinjale, da že prvi mesec za šefico Lazarjevo naredijo izjemo in ji dvignejo plačo za pet plačnih razredov, več ne gre. Tako so jo s soglasjem vlade uvrstili v 53. plačni razred. Ob tem naši viri opozarjajo, da je takšnih privilegijev deležna tudi zato, ker so v predkazenskih postopkih poleg članov stranke SDS tudi vladni predstavniki iz SMC in NSi, gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter obrambni minister Matej Tonin. Prav tako tudi državni sekretar Žan Mahnič in še kdo, ki si prizadeva kar za ukinitev NPU.

icon-expand Petra Grah Lazar, Andrej Jurič in Uroš Lepoša FOTO: Policija.si

Na Policiji, ki naj bi veljala za varuha zakonitosti in pravnega reda, imamo tako zdaj eno veliko pravno zmešnjavo. Direktorja NPU Muženiča, ki je bil po sodbi sodišča razrešen nezakonito, vršilko dolžnosti direktorja Lazarjevo in nov javni razpis za direktorja, pri katerem je rok za prijave že potekel. Poleg tega pa z novo Juričevo določbo še ustavljen razpis iz marca 2019, ki ga želijo obnoviti. Muženič je bil takrat sicer edini kandidat za to delovno mesto. Medtem pa vlada stavi na to, da bo na novem razpisu, ki je bil objavljen pred kratkim, izbrana Lazarjeva, čeprav ne izpolnjuje pogoja, da mora imeti tri leta vodstvenih izkušenj. Sedaj pa je palico v vladni mlin vrglo še Delovno sodišče s prepovedjo vladnih namer. Policija pa še vedno vztrajno trdi, da Grah Lazarjeva ne potrebuje vodstvenih izkušenj, a po smernicah Uradniškega sveta oziroma standardih strokovne usposobljenosti mora kandidat za direktorja NPU izpolnjevati pogoj tri leta vodstvenih izkušenj na področju, za katerega kandidira, ali na sorodnem področju. Pri tem štejejo vodstvene izkušnje vsaj podobnega obsega, kot je vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada, tudi približno enako število zaposlenih ljudi in raven zahtevnosti dela.

Natečajna komisija je na enem od prejšnjih razpisov zavrnila kandidaturo osebe, ki je navajala, da ima tri leta vodstvenih izkušenj, ker je vodila kolektiv 12 ljudi. To po njihovem mnenju ni bilo dovolj, zato so to kandidaturo za direktorja NPU zavrnili in v obrazložitvi zapisali, da nima ustreznih vodstvenih izkušenj, ker je kandidat vodil samo 12 ljudi, ne pa 70. Bodo zaradi Petre Grah Lazar spremenili dolgoletne pogoje in zahteve za to direktorsko delovno mesto? Ali pa zavrnili njeno kandidaturo, tako kot v drugih primerih v preteklih letih? O tem bo odločala posebna natečajna komisija, ki jo sestavljajo Radivoj Uroševič, Lado Bradač inGorazd Meško.

Tožilstvo po naših informacijah zahteva dopolnitev ovadbe Sove Stranki SDS se svoje ljudi zelo mudi postaviti na vrh celotnega represivnega sistema, za Petro Grah Lazar imajo kar nekaj nalog, zato bo naredila vse, da bo zasedla direktorski položaj na NPU. Kako ji bo po odločitvi sodišča o zadržanju to uspelo, še ni jasno. Tudi zgodba o domnevnem pranju iranskega denarja prek NLB, ki se do danes še ni potrdila z dokazi, je na njenem seznamu želja. Kot smo prejšnji mesec razkrili, se je v to zadevo zdaj vpletla celo Sova, ki naj bi jo aktivirali kar v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše.

Sovi naj bi dajali navodila, koga je treba kazensko ovaditi, iskali razloge za ovadbe, ji sporočali želje "naročnika" in podobno. Tako so po naročilu nastale nove kazenske ovadbe za zgodbo, staro skoraj 10 let. Tožilstvo pa je po naših informacijah zahtevalo dopolnitev kazenske ovadbe in Sovo pozvalo, naj svoje navedbe dopolni s konkretnimi odgovori in dokazi.