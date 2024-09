Nova realnost odpiranja plastenk v državah Evropske unije

3. julija je v veljavo vstopila evropska direktiva, ki stare zamaške prepoveduje in uvaja takšne, ki tudi po uporabi ostanejo del plastenke. To je odločitev Bruslja. In med uporabniki družbenih omrežij je poskrbela za val posmehovanja in neodobravanja, a v ozadju ukrepa je resna znanstvena raziskava, ki predvideva, da bi s tem ukrepom onesnaženje v evropskih morjih zmanjšali za desetino. Kaj pa ukrep pomeni za dobrodelne akcije zbiranja zamaškov, kakršne poznamo tudi v Sloveniji?