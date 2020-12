Nova rekordno nizka podpora Janševi vladi in skok neopredeljenih

Četrti je zdaj že nekdanji minister za zdravjeTomaž Gantar iz Desusa, peti predsednik državnega zbora Igor Zorčič iz SMC, ki bo ključna bodisi za preživetje sedanje bodisi za oblikovanje nove vlade, šesti pa je prvak NSi in obrambni minister Matej Tonin.



Med opozicijskimi voditelji je najvišje predsednica SD in evroposlanka Tanja Fajon, pred prvakom LMŠ Marjanom Šarcem in prvim obrazom Levice Luko Mescem.



Gospodarski minister in prvak SMC Zdravko Počivalšekse je z zavzemanjem za delovanje gospodarstva v času epidemije prebil na 14. mesto. Premier Janez Janša je 16. Povsem na repu lestvice pa je njegov morebitni mandatarski izzivalec Karl Erjavec, s podobno skromno podporo javnosti kot pred slabim letom dni, ko se je začasno poslovil od državne politike.