Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Rešitev za poškodovane lase: rezultati vidni takoj

Ljubljana, 29. 01. 2026 12.13 pred 16 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
CB

Nova generacija nege las je tukaj. Profesionalna obnovitvena maska za lase Lux-Factor REVIVE je postala odgovor za vse, ki si želijo v kratkem času vidno izboljšati kakovost svojih las. Samo še do konca tega meseca jo lahko z uporabo kode RVE24 dobite tudi z ekskluzivnim 15 % popustom.

CB

Razvita skupaj s profesionalnimi frizerji

Profesionalna obnovitvena maska za lase Lux-Factor REVIVE je nastala v tesnem sodelovanju s profesionalnimi frizerji, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi poškodovanih, suhih, barvanih in kemično obdelanih las.

Cilj razvoja je bil jasen: ustvariti masko, ki ne deluje le površinsko, temveč lase dejansko obnavlja od znotraj navzven – podobno kot profesionalni salonski tretmaji.

Kako se REVIVE razlikuje od drugih mask za lase?

Večina mask lase ovije s težkim sintentičnim filmom, ki ustvari kratkotrajen občutek mehkobe in sijaja. A ta občutek kmalu izgine, lasje pa pogosto ostanejo obteženi, brez volumna – in še vedno poškodovani.

Lux-Factor REVIVE deluje drugače. Njena napredna formula prodre globoko v lasno vlakno in ciljno obnavlja keratinsko strukturo na poškodovanih mestih. Lasje po uporabi niso le lepši na pogled, temveč tudi močnejši, bolj elastični in odporni.

Ne zamudite posebne ugodnosti!

 

Samo še do konca tega meseca lahko ob naročilu REVIVE maske za lase uporabite ekskluzivno kodo RVE24, ki vam prinese 15 % prihranek pri nakupu.

 

Obiščite uradno spletno strani www.luxfactor.com ali pokličite 01 777 41 07 in izkoristite odlično priložnost, da to profesionalno rešitev vključite v svojo rutino in svojim lasem podarite nego, ki gre dlje od površinskega učinka.

Moč aminokislin – tam, kjer jih lasje najbolj potrebujejo

Srce formule REVIVE predstavlja premišljena kombinacija treh esencialnih aminokislin: arganina, serina in treonina. Gre za osnovne gradnike keratina – beljakovine, iz katere so lasje naravno zgrajeni. Aminokisline prodrejo v notranjost lasu in pomagajo obnoviti strukturo tam, kjer je ta zaradi barvanja, toplote in zunanjih vplivov najbolj poškodovana.

Formula je primerna za vse tipe las – tudi tanke, barvane in kemično obdelane – ter dermatološko testirana.

CB

Rezultati že po prvi uporabi

Uporabnice in testiranja potrjujejo, da so lasje že po prvem nanosu:

- do 85 % bolj navlaženi,

- manj lomljivi,

- bolj gladki, prožni in lažje razčesljivi.

Z redno uporabo se lomljenje in razcepljene konice lahko zmanjšajo tudi do 90 %, lasje pa postopoma postanejo močnejši, debelejši in bolj odporni na toplotno oblikovanje, barvanje ter vplive okolja.

Enostavna uporaba, profesionalen učinek

CB

Kljub profesionalni formulaciji je uporaba maske REVIVE izjemno preprosta. Po umivanju jo nanesemo na vlažne lase, pustimo delovati le nekaj minut in speremo.

Rezultat so mehki, gladki in sijoči lasje, ki ostanejo lahkotni, zračni in polni volumna – brez mastnega občutka in obteženosti.

Ana Klašnja:

"Z masko za lase Lux-Factor REVIVE sem našla nego, ob kateri imam občutek, kot da sem pravkar prišla iz salona. Lasje so po uporabi neverjetno mehki, gladki in sijoči, hkrati pa ostanejo lahkotni, zračni in brez občutka teže. Vonj je božanski in na laseh ostane še dolgo po sušenju. Že po prvi uporabi resnično začutiš, kako lasje postajajo močnejši, bolj zdravi in polni življenja," je o novem Lux-Factorjevem izdelku zapisala Ana Klašnja.

Popust na voljo le še kratek čas

Lux-Factor REVIVE je zasnovan kot resna obnovitvena nega, ki lase postopoma vrača v boljše stanje. Prav zato jo priporočajo tudi profesionalni frizerji – kot dopolnilo salonskim tretmajem ali kot rešitev za kakovostno nego doma.

Do konca tega meseca jo še lahko dobite s 15 % popustom – na spletni strani www.luxfactor.com uporabite kodo RVE24 ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 01 777 41 07.


Naročnik oglasne vsebine je Combokin.

lasje nega lux-factor revive
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
cekin
Portal
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
moskisvet
Portal
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534