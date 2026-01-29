Rešitev za poškodovane lase: rezultati vidni takoj

Razvita skupaj s profesionalnimi frizerji

Profesionalna obnovitvena maska za lase Lux-Factor REVIVE je nastala v tesnem sodelovanju s profesionalnimi frizerji , ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi poškodovanih, suhih, barvanih in kemično obdelanih las. Cilj razvoja je bil jasen: ustvariti masko, ki ne deluje le površinsko, temveč lase dejansko obnavlja od znotraj navzven – podobno kot profesionalni salonski tretmaji.

Kako se REVIVE razlikuje od drugih mask za lase?

Večina mask lase ovije s težkim sintentičnim filmom, ki ustvari kratkotrajen občutek mehkobe in sijaja. A ta občutek kmalu izgine, lasje pa pogosto ostanejo obteženi, brez volumna – in še vedno poškodovani. Lux-Factor REVIVE deluje drugače . Njena napredna formula prodre globoko v lasno vlakno in ciljno obnavlja keratinsko strukturo na poškodovanih mestih. Lasje po uporabi niso le lepši na pogled, temveč tudi močnejši, bolj elastični in odporni.

Moč aminokislin – tam, kjer jih lasje najbolj potrebujejo

Srce formule REVIVE predstavlja premišljena kombinacija treh esencialnih aminokislin: arganina, serina in treonina. Gre za osnovne gradnike keratina – beljakovine, iz katere so lasje naravno zgrajeni. Aminokisline prodrejo v notranjost lasu in pomagajo obnoviti strukturo tam, kjer je ta zaradi barvanja, toplote in zunanjih vplivov najbolj poškodovana. Formula je primerna za vse tipe las – tudi tanke, barvane in kemično obdelane – ter dermatološko testirana.

Rezultati že po prvi uporabi

Uporabnice in testiranja potrjujejo, da so lasje že po prvem nanosu: - do 85 % bolj navlaženi, - manj lomljivi, - bolj gladki, prožni in lažje razčesljivi. Z redno uporabo se lomljenje in razcepljene konice lahko zmanjšajo tudi do 90 %, lasje pa postopoma postanejo močnejši, debelejši in bolj odporni na toplotno oblikovanje, barvanje ter vplive okolja.

Enostavna uporaba, profesionalen učinek

Kljub profesionalni formulaciji je uporaba maske REVIVE izjemno preprosta. Po umivanju jo nanesemo na vlažne lase, pustimo delovati le nekaj minut in speremo. Rezultat so mehki, gladki in sijoči lasje, ki ostanejo lahkotni, zračni in polni volumna – brez mastnega občutka in obteženosti.

Ana Klašnja:

"Z masko za lase Lux-Factor REVIVE sem našla nego, ob kateri imam občutek, kot da sem pravkar prišla iz salona. Lasje so po uporabi neverjetno mehki, gladki in sijoči, hkrati pa ostanejo lahkotni, zračni in brez občutka teže. Vonj je božanski in na laseh ostane še dolgo po sušenju. Že po prvi uporabi resnično začutiš, kako lasje postajajo močnejši, bolj zdravi in polni življenja," je o novem Lux-Factorjevem izdelku zapisala Ana Klašnja.

