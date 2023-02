Nova Samsung Galaxy S23 serija je dostopna v Sloveniji

Več kot 60 % potrošnikov se je pri prednaročilu odločilo za Galaxy S23 Ultra

Lansiranje sledi impresivnemu številu naročenih naprav, ki je više kot leto poprej, ko je bila predstavljena S22 serija. Že ta je bila neverjetno uspešna, z več kot dvojnim številom prednaročil kot pri Galaxy 21 seriji. Letos je bilo prednaročil še več, več kot 60 odstotkov uporabnikov pa si je želelo najnaprednejši model, novi Galaxy S23 Ultra. Od 17. februarja 2023 so vsi trije telefoni Galaxy S23 serije na voljo pri operaterjih in v maloprodaji ter tudi na spletni strani Samsung . Vsi trije telefoni bodo na voljo v štirih naravnih barvah: fantomsko črni, zeleni, krem in barvi sivke.(1) Galaxy S23 Ultra bo na voljo po priporočeni maloprodajni ceni od 1.399 €, Galaxy S23 po priporočeni maloprodajni ceni od 949 € in S23+ po priporočeni maloprodajni ceni od 1.199 €. Velik zagon, ki smo mu priča, govori o navdušenju uporabnikov nad izdelki, ki premikajo meje in jim ponujajo svobodo kreativnega izražanja, je dejal TM Roh, predsednik in vodja Mobile eXperience Business pri Samsung Electronics. "Letošnje število prednaročil izkazuje močno zaupanje naših strank v našo blagovno znamko in potrjuje, da naša zavezanost prodornim inovacijam in trajnosti še naprej odmeva pri kupcih."

Galaxy S23 serija, prinaša tri naprave, že omenjeni Galaxy S23 Ultra in Galaxy S23+ ter Galaxy S23. Najzmogljivejši model Galaxy S23 Ultra se ponaša z novim senzorjem Adaptive Pixel z ločljivostjo 200 MP in legendarnim vgrajenim S Pen pisalom ter tako predstavlja novo dobo ultimativne izkušnje Samsung premium telefona. Celotna Galaxy S23 serija vključuje epske kamere, ki uporabnikom dajejo več svobode pri raziskovanju njihove ustvarjalnosti, najhitrejšo mobilno grafiko(2) na svetu zahvaljujoč mobilni platformi Snapdragon 8 Gen 2 za Galaxy in osupljivo zasnovo, ki izpolnjuje zaobljubo podjetja za trajnost z največ komponentami, ki so narejene iz recikliranih materialov doslej.(3)

Samsung Galaxy S23 serija prav tako prinaša naslednjo raven mobilne varnosti s Samsung Message Guard. To zmogljivo orodje za varnostno okolje proaktivno ščiti pred kibernetskimi napadi brez klika. Gre za novo vrsto kibernetskega napada, pri katerem lahko samo prejem slike ogrozi napravo – tudi brez interakcije uporabnika. Samsung Message Guard(4) deluje kot navidezna karantena, lovi škodljive slike in zagotavlja, da prejmete samo varne slike. Več o zmožnostih Samsung Message Guard najdete na https://news.samsung.com/global/ .

Samsung ob priložnosti predstavitve Galaxy S23 serije začenja tudi privlačno 3D oglaševalsko kampanjo. Le ta poudarja dizajn Galaxy S23 serije, ki ga navdihuje planet, z osupljivimi vizualnimi elementi. Kampanja se je začela v Seulu, v prihodnjih tednih pa bo potekala tudi v drugih mestih po svetu. Za več informacij o Galaxy S23 seriji obiščite: https://www.samsungmobilepress.com , https://news.samsung.com/global ali https://www.samsung.com/global/galaxy/ .

