Nova Samsung Galaxy S24 serija

Z razcvetom tehnoloških inovacij prinaša najnovejša serija pametnih telefonov Samsung Galaxy S24 povsem novo izkušnjo v naš vsakdan. Telefoni Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24+ in Galaxy S24 predstavljajo vrhunsko zmogljivost in pomenijo spremembo v načinu doživljanja mobilne tehnologije. Z naprednimi funkcijami umetne inteligence te naprave postavljajo nove standarde, spodbujajo ustvarjalnost in odpirajo vrata raziskovanju sveta okoli nas na način, ki si ga do zdaj nismo mogli niti zamisliti. Odkrijte, kako serija Galaxy S24 spreminja naš način komuniciranja, dela, ustvarjanja, zabave in vas spodbuja, da življenje živite bolj ustvarjalno in povezano kot kadar koli prej.

Revolucija v komunikaciji Serija pametnih telefonov Galaxy S24 uvaja revolucionarne zmogljivosti, ki temeljijo na umetni inteligenci Galaxy AI(1), in ustvarjajo pametno izkušnjo, ki bo izboljšala vse vidike našega življenja, s posebnim poudarkom na ključni vlogi pametnega telefona – komunikaciji. Povezanost na poti Vam je všeč, kako zvenite v sporočilih in aplikacijah za komuniciranje? Galaxy S24 serija vključuje Pomoč za pisanje (Chat Assist), inteligentnega pomočnika, ki izboljša tone pogovora in poskrbi, da vaša komunikacija zveni točno tako, kot ste si zamislili. Tudi med vožnjo ta serija omogoča povezljivost prek Android Auto, ki samodejno povzema dohodna sporočila in predlaga ustrezne odgovore in dejanja. Komunikacija ni edini način, s katerim telefoni Galaxy S24 serije presenečajo in navdušujejo. Izboljšana je možnost spletnega iskanja z intuitivnimi potezami. Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) z Googlom, omogoča uporabnikom preprost dostop do rezultatov iskanja, ne da bi morali zapustiti aplikacijo, v kateri so.

Ustvarjalnost na popolnoma nov način Inovativne rešitve Samsung vam omogočajo, da raziskujete svet na nove načine, zlasti s funkcijo ProVisual Engine, ki jo poganja umetna inteligenca, zahvaljujoč kateri postanejo vaše fotografske dogodivščine neverjetno preproste in ustvarjalne. Z Galaxy S24 Ultra lahko zdaj ujamete posebne trenutke z izboljšano digitalno povečavo, tudi ko fotografirate ponoči. Po fotografiranju orodja Galaxy AI omogočajo hitro in učinkovito urejanje. Funkcija Predlogi za urejanje (Edit Suggestion) predlaga popolne prilagoditve, Generativno urejanje (Generative Edit) pa omogoča ustvarjalni nadzor nad ozadjem slike. Novo obdobje mobilne odličnosti Najinteligentnejša izkušnja doslej in pametni telefoni Galaxy S24 Ultra, ki postavljajo nove standarde, so opremljeni z mobilno platformo Snapdragon 8 Gen 3 za Galaxy in izpolnjujejo potrebe igranja iger in vsakodnevnih opravil. Z najsvetlejšim zaslonom doslej pa zaslon dosega svetlost do 2600 nitov, ki omogoča izboljšano vidljivost na prostem. Tudi zaščita Corning Gorilla Armor zagotavlja vzdržljivost in udobno gledanje, medtem ko inovativna oblika omogoča potopitev v vsak trenutek.

Inovacije na področju varnosti in povezljivosti Napredna varnost in zasebnost sta ključni prednosti Galaxy S24 serije, ki ju podpira obrambna, večplastna varnostna platforma Samsung Knox. Zaradi zmožnosti odkrivanja groženj v realnem času, skupne zaščite in varne strojne opreme, je ta serija zanesljiva izbira. Razpoložljivost in barve Vsi trije telefoni nove Galaxy S24 serije so od 31. januarja na voljo pri operaterjih in v maloprodaji ter tudi na spletni strani Samsung . Telefoni so na voljo v barvnih odtenkih navdihnjenih z zemeljskimi minerali. Pri Galaxy S24 Ultra barve vključujejo: titan sivo, titan črno, titan vijoličasto in titan rumeno. Barve telefonov Galaxy S24+ in Galaxy S24 pa so: oniks črna, marmorno siva, kobaltno vijolična in jantarno rumena(2).

