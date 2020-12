Nova sekretarka na zdravstvenem ministrstvu Alenka Forte

Alenka Forte, ki je nova državna sekretarka na ministrstvu za zdravje poleg Marije Magajne, ki je bila znova imenovana ta teden, je leta 1987 dokončala študij na ljubljanski medicinski fakulteti. Po študiju je dve leti delala kot splošna zdravnica, nato pa bila do 1999 zaposlena kot specialistka interne medicine v trboveljski bolnišnici. Nato je pridobila koncesijo za specialistično ambulantno dejavnost. Leta 2004 je v Trbovljah ustanovila medicinski center Heliks, v katerem izvaja izvenbolnišnično specialistično ambulanto dejavnost na področju gastroenterologije, endoskopije prebavil, diabetologije in kardiologije, so o novi državni sekretarki zapisali v sporočilu po seji vlade.

Dodali so, da Fortejeva od 2009 aktivno sodeluje v državnem programu preprečevanja raka na debelem črevesu in danki v programu Svit. Od 2009 do 2014 je kot medicinska izvedenka sodelovala z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj.

Alenka Forte je bila leta 2018 kandidatka na državnozborskih volitvah na listi SDS, leta 2019 pa se je na skupni listi SDS in SLS potegovala za mesto v Evropskem parlamentu.