Nova serija pametnih telefonov HONOR Magic8 sedaj na voljo tudi v Sloveniji

Predstavitev nove serije HONOR Magic8 v alpskem okolju ni bila zgolj simbolična. Nova modela sta bila 15. januarja preizkušena v zahtevnih zimskih razmerah, kjer so v ospredje stopile prav lastnosti, ki jih HONOR poudarja tudi pri vsakdanji rabi: delovanje v mrazu, odpornost na vodo in udarce ter zanesljiva kamera v slabših svetlobnih pogojih. Vrhunec dneva je predstavljalo doživetje ob jezeru Jasna, kjer so udeleženci preizkusili zmogljivosti kamere in naprednih AI funkcij modela HONOR Magic8 Pro, Franko Bajc in Denis Porčič pa sta vzdržljivost modela Magic8 Lite preizkusila tudi v ledenem jezeru. "S serijo HONOR Magic8 jasno sporočamo, kam gremo kot znamka. Magic8 Lite prinaša izjemno vzdržljivost in dolgo baterijo za vsakdanjo rabo, Magic8 Pro pa postavlja nove standarde mobilne fotografije in umetne inteligence. Naš cilj je uporabnikom ponuditi zmogljivo, zanesljivo in pametno tehnologijo, ki deluje v resničnem življenju – ne le na papirju," je ob predstavitvi v Hotelu Kranjska Gora poudaril Hong Xiaoyang – Eric, generalni direktor podjetja HONOR za Hrvaško in Slovenijo.

Paradni model za ustvarjalce in vzdržljiv telefon za vsakdan

HONOR Magic8 Pro je paradni model serije in je namenjen uporabnikom, ki želijo vrhunsko mobilno fotografijo. V ospredju je 200 MP Ultra Night telefoto kamera, optimizirana za nočno fotografijo, ter napredni sistem stabilizacije in obdelave slike z umetno inteligenco. Telefon cilja predvsem na ustvarjalce vsebin in fotografske navdušence, ki želijo kakovostne posnetke tudi v zahtevnih razmerah.

HONOR Magic8 Lite pa nagovarja širši krog uporabnikov, ki od telefona pričakujejo predvsem zanesljivost. Odlikujejo ga visoka odpornost na padce, vodo in prah ter zmogljiva baterija, ki z enim polnjenjem omogoča večdnevno uporabo. Gre za telefon srednjega razreda, pri katerem je poudarek na vzdržljivosti in praktičnosti.

Barve, cena in dostopnost

Serija HONOR Magic8 je v Sloveniji na voljo pri pooblaščenih prodajnih partnerjih HONOR v naslednjih različicah: - HONOR Magic8 Pro (12 GB + 512 GB) v barvah Black in Sunrise Gold po priporočeni maloprodajni ceni 1.299 EUR. - HONOR Magic8 Lite (8 GB + 512 GB) v barvah Midnight Black in Forest Green po priporočeni maloprodajni ceni 429 EUR. Ob lansiranju so kupci deležni posebnih ugodnosti. Med 15. januarjem in 28. februarjem 2026 prejmete ob nakupu HONOR Magic8 Pro tablico HONOR Pad X8a, kupci HONOR Magic8 Lite pa cvrtnik na vroč zrak HONOR Choice – v obeh primerih skupaj s 365 dnevi brezplačnega popravila zaslona. Več informacij je na voljo na spletni strani: https://www.honor.com/si/events/honor-magic8-series-start-sales/ ###

O podjetju HONOR

HONOR je vodilno globalno podjetje na področju ekosistema naprav z umetno inteligenco (UI). Zavezano je k preoblikovanju načina interakcije med človekom in napravami ter povezovanju UI-ekosistema z vsemi uporabniki v dobi umetne inteligence in onkraj nje. Podjetje si prizadeva za odpravo industrijskih mej z odprtim in tekočim sodelovanjem ter za soustvarjanje ekosistema z deljeno vrednostjo skupaj s partnerji iz panoge. Z inovativnim portfeljem izdelkov, ki obsega pametne telefone, osebne računalnike, tablice, nosljive naprave in drugo, HONOR želi opolnomočiti posameznika ter omogočiti vsem, da vstopijo v novo, inteligentno prihodnost. Za več informacij obiščite spletno stran www.honor.com/si ali pišite na elektronski naslov: newsroom@honor.com .