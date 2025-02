Nova serija pametnih telefonov, ki spreminja pravila srednjega in premium razreda

Globalna tehnološka znamka HONOR navdušuje s predstavitvijo dveh izjemnih modelov iz serije Magic7 – HONOR Magic7 Pro in HONOR Magic7 Lite, ki so jih evropski javnosti prvič predstavili nedavno na Bledu.

Ne zgodi se pogosto, da bi globalna tehnološka multinacionalka izbrala Slovenijo za predstavitev novosti medijem in tehnološkim navdušencem. Tako so mediji iz cele Evrope spoznali enega najlepših kotičkov Slovenije. Na Bledu sta goste navdušili tudi najnovejši HONOR-jevi napravi z inovativnimi in vsakodnevno uporabnimi funkcijami, vrhunskim oblikovanjem ter z zanesljivo zmogljivostjo, prilagojeno tudi zahtevnejšim oziroma celo ekstremnim pogojem. Na HONOR-ju namreč slovijo po preizkušnjah telefona v ekstremnih vremenskih in drugih pogojih – na Bledu so med drugim čez telefon peljali z avtomobili, ga zamrznili v led, uporabili za desko, na kateri so po njegovem zaslonu rezali jabolka, ga oprali v pralnem stroju in metali v tla. Telefon je ostal nepoškodovan in brezhibno delujoč – popolnoma navdušujoče, saj na trgu ni naprave, ki bi vzdržala takšne pogoje. Telefon, ki prevzame organizacijo dogodkov HONOR Magic7 Pro je popoln pametni telefon za vse, ki si želijo olajšati vsakodnevna opravila, saj ponuja vrhunsko kombinacijo funkcij, ki jih poganja umetna inteligenca. Z aplikacijo Google Gemini[1] telefon pomaga pisati elektronsko pošto, iskati informacije ali celo organizirati dogodke. Funkcija AI Prevod olajša komunikacijo v 13 jezikih[2], AI Povzetki pa avtomatsko analizirajo zapiske in iz njih ustvarijo povzetke, kar nedvomno olajša sestanke in učenje. Telefon se ponaša z izjemno vzdržljivo baterijo kapacitete 5270 mAh[3], ki brezhibno deluje tudi pri nizkih temperaturah in omogoča celodnevno uporabo, tudi pri zahtevnejših nalogah, kot so fotografiranje, igranje iger ali gledanje video posnetkov. S tehnologijo hitrega polnjenja HONOR SuperCharge lahko napravo v celoti napolnite v samo 33 minutah[4]. Poleg praktičnosti pa HONOR Magic7 Pro navdušuje tudi z vrhunskim sistemom kamer, vključno s 50 MP glavno kamero, 200 MP telefoto kamero in funkcijami, kot so Harcourtovi portretni načini ter AI Super Zoom, ki ponuja neverjetno povečavo do 100-krat. Z naprednimi tehnologijami umetne inteligence omogoča vsakemu uporabniku, da posname fotografije profesionalne, studijske kakovosti. Zaslon telefona HONOR Magic7 Pro, ki je nedvomno HONOR-jev paradni konj letošnjega leta, je zasnovan z mislijo na dobro počutje uporabnika. Zahvaljujoč tehnologiji Circular Polarized Light, ki simulira naravno svetlobo in zmanjšuje utripanje, poskrbi za zaščito oči ter podpira naravni ritem spanja s pomočjo cirkadianega nočnega načina. Ta kombinacija omogoča brezskrbno in dolgotrajno uporabo naprave brez obremenjevanja vida.

Nov mejnik srednjega razreda: Pri dveh odstotkih baterije boste lahko govorili še 50 minut, tudi na -30 C HONOR Magic7 Lite je zmogljiv pametni telefon srednjega razreda, opremljen z naprednimi funkcijami umetne inteligence, osupljivim zaslonom in robustno zasnovo, ki prenese udarce z višine do dveh metrov ter deluje brezhibno tudi pri temperaturah do -30 C. S temi novostmi postavlja nove standarde v svojem razredu. Z ultra veliko silicij-karbonsko baterijo s kapaciteto 6600 mAh[5], ki zdrži do tri dni uporabe, je idealen spremljevalec za vsakodnevne izzive in daljše aktivnosti. Funkcija HONOR UI omogoča dodatnih 50 minut[6] pogovorov pri samo dveh odstotkih preostale baterije, hitro 66W polnjenje SuperCharge7 pa zagotavlja, da je telefon hitro pripravljen na nove izzive. HONOR Magic7 Lite združuje zmogljivost in vzdržljivost v elegantni obliki. Njegov 6,78-palčni OLED zaslon[8] ni le odličen za gledanje videov, igranje iger ali brskanje po spletu, ampak je zahvaljujoč tehnologiji Anti-Drop tudi izjemno odporen na udarce. S certifikatom IP64[9] za odpornost na vodo in prah ter naprednim zaščitnim slojem prenese padce z višine do dveh metrov[10] in omogoča brezhibno uporabo tudi z mokrimi rokami. Fotografski sistem HONOR Magic7 Lite vključuje 108 MP kamero z naprednim združevanjem pikslov, ki zagotavlja ostre in dobro osvetljene fotografije. Funkcije, kot so AI Eraser in HONOR AI Motion Sensing, omogočajo enostavno urejanje fotografij neposredno na telefonu. Za dodatno izboljšanje izkušnje fotografiranja je naprava opremljena z optično stabilizacijo slike (OIS), ki učinkovito zmanjšuje zamegljenost in tresenje ter zagotavlja kristalno jasne fotografije.

