Nova sestava DS ima precej novih imen in 16 dosedanjih svetnikov

Na volilnih zborih je bila izvoljena nova sestava državnega sveta. Med 40 novoizvoljenimi svetniki jih je 16 v svetniških klopeh sedelo že v zadnjem mandatu. Med tistimi, ki jim vnovična izvolitev ni uspela, pa je tudi sedanji predsednik DS Alojz Kovšca.

Volitve so precej prevetrile vrste svetnikov, ki zastopajo lokalne interese. V državnem svetu jim pripada 22 mest. Za nov mandat se je potegovalo 14 dosedanjih svetnikov, vnovič jih je bilo izvoljenih sedem, med njimi podžupan Ljubljane Dejan Crnek ter župana občin Zagorje ob Savi in Ivančne Gorice Matjaž Švagan in Dušan Strnad. Še en mandat bodo svetniki tudi Milan Ozimič, Bojan Kekec, Rajko Fajt in Marko Zidanšek. Kar trije župani se za izvolitev v DS vsaj malo lahko zahvalijo tudi sreči, saj je na koncu med kandidatoma z najvišjim, a enakim številom glasov odločil žreb. Žreb je v DS pomagal županu Postojne Igorju Marentiču, županu Mislinje Bojanu Borovniku in dosedanjemu županu Metlike Darku Zevniku, kar je obenem pomenilo, da sta brez novega mandata ostala sedanja svetnika Samer Khalil in Franc Golob, sicer vuzeniški župan.

icon-expand Državni svet FOTO: Državni svet/Twitter

Novi župani med svetniki pa so tudi velenjski župan Peter Dermol, kamniški župan Matej Slapar, župan Sv. Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa, župan Naklega Ivan Meglič in župan Žirovnice Leopold Pogačar. Medtem ko je bil Dermol v svoji volilni enoti edini kandidat, sta bila med tekmeci Klobase sedanji svetnik Branko Šumenjak in župan Radencev Roman Leljak. Slapar je v tekmi za svetniško mesto premagal župana občine Šmartno pri Litiji Rajka Meserka, Pogačar je dobil več glasov kot aktualni svetnik Bogomir Vnučec, Meglič pa več kot sedanji svetnik Igor Velov, pa tudi kot župana občin Škofja Loka in Gorenja vas Tine Radinja in Milan Janez Čadež. Vrnitve v DS si je želel tudi nekdanji mariborski župan in državni sekretar Franc Kangler, a je tokrat več elektorjev prepričal direktor Študentske organizacije Univerze v Mariboru Drago Žura.

icon-expand Drago Žura FOTO: Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Kot edini ženski na svetniških mestih, namenjenih predstavnikom lokalnih interesov, sta bili izvoljeni nekdanja poslanka SDS Elena Zavadlav Ušaj ter nekdanja podpredsednica SLS in poslanka Jasmina Opec Vöröš, ki je med drugim premagala dosedanjega svetnika s tega območja Marjana Maučca. Med 18 novoizvoljenimi predstavniki funkcionalnih interesov je žensk nekoliko več, in sicer pet. Dosedanje svetnice ostajajo predstavnica univerz, visokih in višjih šol Branka Kalenić Ramšak, ki prihaja z ljubljanske filozofske fakultete, predstavnica samostojnih poklicev odvetnica Bojana Potočan ter predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič kot ena od štirih predstavnikov delojemalcev. Interese delojemalcev bo v novem sklicu zastopala tudi generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije Saška Kiara Kumer. Predstavnica za področje zdravstva pa bo po novem predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman.

Delojemalce bosta zastopala še predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj in sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije Oskar Komac, oba svetnika že doslej. Prav tako bosta z delom nadaljevala predstavnika delodajalcev generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Novinca med predstavniki delodajalcev sta generalni direktor visokotehnološkega podjetja Lotrič Meroslovje Marko Lotrič in član nadzornega sveta ter pred tem vrsto let prvi mož celjskega trgovca s kovinami in surovinami na debelo Kovintrade Marko Staroveški. Predstavnik za področje socialnega varstva ostaja predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Danijel Kastelic. Po drugi strani pa prihaja do menjave na svetniških mestih za področji raziskovalne dejavnosti ter vzgoje in izobraževanja. Prvo bo v novem mandatu zasedel zaslužni profesor na Univerzi v Ljubljani, nekdanji rektor univerze, Radovan Stanislav Pejovnik, drugo glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije Jožef Školč, sicer tudi nekdanji poslanec LDS in predsednik DZ. Oba sta bila tudi edina kandidata za omenjeni svetniški mesti.

icon-expand Rektor Radovan Stanislav Pejovnik FOTO: POP TV