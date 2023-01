Smo pred začetkom devete sezone šova Slovenija ima talent in na predizborih se tre talentov. Česa še nismo vedeli, s čim nas bodo presenetili letos in ali bo ena izmed tekmovalk tudi naša novinarka, ki se je skupaj s prijavljenimi pripravljala na avdicijo in odrski nastop? V čem se je preizkusila in ali ji je uspelo odkriti svoj skrivni talent?