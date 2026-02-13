Nova Slovenija, SLS, Fokus

Stranke NSi, SLS in FOKUS Marka Lotriča se tokrat na volitve podajajo s skupno listo. Pravijo, da so se povezali, ker verjamejo, da le tako lahko situacijo v Sloveniji spremenijo na bolje. Ko gre za vrednote, pravijo takole: "Verjamemo, da so delo, pridnost in pravičnost temelj skupne blaginje. Hkrati smo trdno prepričani, da pot do države, ki lahko računa na svetlo prihodnost, vodi preko spoštovanja družine, preizkušenih vrednot in spoštovanja preteklosti. V Slovenijo želimo prinesti več stabilnosti, reda in razvojne miselnosti."