SLOVENIJA ODLOČA 2026

Nova Slovenija, SLS, Fokus

Ljubljana, 13. 02. 2026 10.23 pred dvema dnevoma 1 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Nsi, SLS, Fokus

Stranke NSi, SLS in FOKUS Marka Lotriča se tokrat na volitve podajajo s skupno listo. Pravijo, da so se povezali, ker verjamejo, da le tako lahko situacijo v Sloveniji spremenijo na bolje. Ko gre za vrednote, pravijo takole: "Verjamemo, da so delo, pridnost in pravičnost temelj skupne blaginje. Hkrati smo trdno prepričani, da pot do države, ki lahko računa na svetlo prihodnost, vodi preko spoštovanja družine, preizkušenih vrednot in spoštovanja preteklosti. V Slovenijo želimo prinesti več stabilnosti, reda in razvojne miselnosti."

Poudarke volilnega programa ob tokratnih volitvah bomo objavili takoj, ko ga bo stranka objavila.

