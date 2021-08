V Kamniku bo zrasla nova šola za več kot 560 učencev

14 let od prvih načrtov se v Kamniku vendarle obeta začetek gradnje nujno potrebne nove Osnovne šole Frana Albrehta, ki bo nadomestila dotrajano, premajhno ter potresno in požarno nevarno obstoječo stavbo iz leta 1963. Prav danes je namreč župan Matej Slapar podpisal pogodbo z izvajalcem del Kolektor Koling. " Gradnja šole naj bi se začela predvidoma do letošnje jeseni, nova šola pa naj bi učence sprejela v šolskem letu 2023/24 ," je ob tem napovedal.

Deloma armiranobetonski in deloma jekleni objekt se bo raztezal na 8.000 kvadratnih metrih skupne bruto površine, obsegal bo 32 učilnic in 18 kabinetov za učitelje. " Porabljenih bo preko 250 ton jekla za nosilno konstrukcijo, 5.000 kubičnih metrov betona in 550.000 kilogramov armature," je napovedal direktor prodaje Kolektor Koling Marko Trampuž . Staro šolo bodo porušili in na njenem mestu uredili športne površine za obe kamniški šoli.

Premajhno šolo, v kateri v preteklem šolskem letu ni bilo prostora za okoli 560 vpisanih učencev, zaradi česar sta dva razreda gostovala drugje, bo po mnenju kritikov zamenjala prevelika, čemur so z oceno, da občutno presega predvidene prostorske normative, pritrdili tudi na ministrstvu za šolstvo.

Projekt bo močno zamajal kamniške občinske finance. Njegova vrednost je skozi leta narasla na kar 21 milijonov evrov, a so jo z racionalizacijo uspeli oklestiti za dva milijona. Še vedno pa bo samo za prvo fazo (izgradnja nove šole s prometno in komunalno ureditvijo) treba zagotoviti 15,3 milijona, za rušenje obstoječe stavbe, zunanjo ureditev in opremo učilnic pa še 3,5 milijona evrov.

Na občini priznavajo, da bi lahko prihranili veliko več od zgoraj omenjenih dveh milijonov, če bi spremenili velikost in zasnovo objekta, a bi to izgradnjo šole zamaknilo za več let v prihodnost. Spremeniti bi namreč morali občinski podrobni prostorski načrt, izvesti nov arhitekturni natečaj in pridobiti že četrto gradbeno dovoljenje. "Najverjetneje bi bila to finančno najbolj sprejemljiva rešitev, a glede na dejstvo, da bi vsi postopki trajali več kot tri leta in upoštevajoč okoliščine, da že v tem letu šoli primanjkuje prostora za dva oddelka, to za vodstvo občine ni prava pot," je pred časom dejal podžupan Bogdan Pogačar, ki je zadolžen za omenjeni projekt.

Občina ima v posebnem skladu za izgradnjo šole zagotovljene štiri milijone evrov, od ministrstva za šolstvo si po sprva neuspešni kandidaturi na razpisu obetajo 2.348.677,50 evra, največji del sredstev pa naj bi si zagotovila s kreditom v vrednosti kar 12.250.000 evrov.