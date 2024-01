Nova soseska v Šiški: za kvadratni meter v povprečju 4400 evrov

Prvi stanovalci so se že vselili v stanovanja v soseski Kvartet v Šiški, ki jo je zgradil slovaški razvijalec projektov Corwin. Skupno se v štirih stanovanjskih stavbah nahaja 236 stanovanj, od tega jih je prostih še okoli 10. Povprečna cena stanovanja je okoli 4400 evrov na kvadratni meter, so na predstavitvi soseske pojasnili v Corwinu.

Slovaški razvijalec projektov Corwin je na slovenski trg vstopil leta 2018 in se kmalu uveljavil kot eden večjih nepremičninskih investitorjev v Ljubljani. Sosesko Kvartet, ki se nahaja v neposredni bližini trgovskega središča Aleja, so začeli graditi leta 2020, lani pa so zanjo pridobili pravnomočno uporabno dovoljenje. Sosesko Kvartet sestavljajo štiri stanovanjske stolpnice, visoke okoli 54 metrov, je na današnji predstavitvi soseske pojasnil vodja projekta soseske Kvartet Tomaž Cirkvenčič. Skupno je v soseski 236 stanovanj, od eno-do štirisobnih. Površina stanovanj se giblje med 40 kvadratnimi metri za enosobna stanovanja do 100 kvadratnih metrov za štirisobna. Najbolj prestižna stanovanja v soseski pa ob upoštevanju prostornih teras dosežejo površine do 200 kvadratnih metrov. "Ta kombinacija različno velikih stanovanj, od enosobnih do štirisobnih, nam je bil pomembna zato, da pritegnemo različne kupce; od tistih, ki rešujejo svoj prvi stanovanjski problem, pa do družin, ki se vselijo z otroki in tako naprej," je ob robu predstavitve dejal Cirkvenčič.

4400 evrov za kvadratni meter O ceni posameznih stanovanj je po njegovih besedah težko govoriti, saj to oblikujejo glede na posamezno stanovanje in ne na kvadratni meter. "Cena stanovanj je lahko različna glede na lego, glede na nadstropje in glede na velikost, ampak povprečna cena je nekje pri 4400 evrih na kvadratni meter," je povedal. Večino stanovanj so že prodali, prvih nekaj kupcev se je vanje že vselilo. Trenutno je tako na voljo manj kot 10 stanovanj, je povedal Cirkvenčič. V garažni hiši pod stanovanji se nahaja 270 parkirnih mest v dveh etažah. Stanovalcem so na voljo še zunanji prostori za druženje in igrala za otroke, vsaka stavba pa ima tudi svojo kolesarnico. Ta se nahaja v pritličju in ne v kleti, kot je običajno v marsikaterih drugih večstanovanjskih objektih, saj želijo s čim bolj priročno lokacijo spodbujati uporabo koles. V okviru zagotavljanja energetske učinkovitosti stavb so vsako stanovanje opremili z rekuperacijskimi enotami.

