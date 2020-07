Nova spletna prevara: Ne, Janša vam ne razkriva skrivnosti trgovanja s kriptovalutami

Novica, ki je objavljena na spletni strani in ki kroži po družbenih omrežjih, je spletna prevara. Na omenjeni spletni strani so objavljene izjave, ki jih predsednik vlade Janez Janša ni izrekel ali zapisal in so mu lažno pripisane, prav tako pa so objavljene fotografije brez dovoljenja avtorjev fotografij.

"Ker gre pri omenjeni spletni strani v celoti za lažne informacije, z uporabo lažnih izjav predsednika vlade in njegovih fotografij pa želijo uporabnike preusmeriti na spletne strani s ponudbami raznih storitev za trgovanje s kriptovalutami, želimo uporabnike obvestiti, naj tovrstnim spletnim prevaram ne nasedajo," pozivajo v Kabinetu predsednika vlade.

V zvezi z omenjeno spletno stranjo so nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT tako že podali zahtevo za umik objave. SI-CERT je ponudnika gostovanja, pri katerem se ta stran nahaja, že pozval k odstranitvi oziroma blokadi dostopa do te, pri čemer pa je odločitev o umiku v pristojnosti ponudnika gostovanja. "O omenjeni spletni prevari smo obvestili tudi odzivni center za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave SIGOV-CERT, na policijo smo naznanili kaznivo dejanje zoper neznanega storilca zaradi zlorabe osebnih podatkov," navajajo v Kabinetu. Uporabnike interneta pa še posebej naprošajo, naj na omenjeno spletno prevaro ne nasedajo.