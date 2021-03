Avstrija napoveduje nova sproščanja ukrepov

Po odprtju teras gostinskih lokalov na Hrvaškem jim bodo kmalu sledili tudi naši severni sosedi. Poleg odprtja lokalov bodo Avstrijci sproščali ukrepe tudi na področju športa in kulture. Popolno ustavitev javnega življenja so sicer prekinili pred tremi tedni, ko so ponovno odprli trgovine z nenujnim blagom, teden za tem pa so se v šole vrnili otroci. Pričakovano je zraslo število okuženih, a kljub temu kancler Sebastian Kurz napoveduje nova sproščanja ukrepov, saj pri tem vidi več pozitivnih kot negativnih učinkov.

