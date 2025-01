V Luki Koper gradijo novo stavbo potniškega terminala

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Na mednarodni zdravniški konferenci se spoznata mlad zdravnik in prijetna svetlolasa zdravnica. Že prvi dan se po večerji skupaj odpravita v sobo. Ona si v kopalnici umiva roke, ko ji on reče: "Ti si pa sigurno kirurginja!" "Kako pa si to ugotovil?" ga vpraša presenečeno. "Po načinu, kako si umivaš roke." Po umivanju sta se predala posteljnim užitkom. Ko sta končala, sta prižgala cigareto. Doktorica pravi: "Ti si pa sigurno anestezist!" "Kako pa si ti to ugotovila?" "Nič nisem čutila."