Nova stranka Vesna: 'Nismo ne levi ne desni, ampak zeleni'

Po besedah Zgojznikove stališča in program stranke temeljijo na štirih stebrih. To so okolje, demokracija in transparentnost, enakost in socialna pravičnost ter ustvarjalnost. Kot je dejala, oblast pripada ljudstvu. Gospodarstva ne bodo uničili, ampak mu bodo "dali novega vetra zelenih energij, očistili bodo vode, izboljšali kakovost hrane, preprečevali odpadke in zagotovili delovna mesta, na katera bodo ljudje ponosni".

"Družbena pravičnost za nas pomeni dostopno javno zdravstvo, družbeno pravičnost za nas predstavljajo pravični davki in tudi boj proti korupciji ter izogibanju plačila davkov," je dejala. Po njenih besedah se teh tem ne bojijo, ampak menijo, da družba, ki se z njimi ne bo spopadla, ne bo uspela. Pri tem je poudarila, da so ljudje akcije ter delujejo odprto in vključujoče, transparentno in demokratično.