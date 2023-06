'Nova strategija odpira vrata umeščanju drugega bloka jedrske elektrarne'

"Rešitve so usmerjene v doseganje učinkovite, trajnostne in inovativne rabe prostora in virov ter postopni prehod na participativni model upravljanja prostora. Vse to moramo storiti, če želimo prihodnjim organizacijam zagotoviti čisto, zdravo in kakovostno okolje," je strnil minister.

Med konkretnejšimi ključnimi izzivi, ki jih naslavlja dokument, so po navedbah državne sekretarke na ministrstvu za naravne vire Lenke Kavčič med drugim neracionalna raba prostora, problematika neenakomerne razpršene poselitve, zmanjševanje naravne ohranjenosti in krajinske pestrosti ter vse bolj vidni vplivi podnebnih sprememb. Kot je dejala Kavčičeva, zdaj končno razpolagajo z mehanizmi, da zaustavijo te negativne trende razvoja.

Glede razvoja prometa pa je dejala, da dokument daje poudarek javnemu potniškemu prometu. "Poudarek bo na hitrejšem, bolj intenzivnem razvoju oblik javnega potniškega prometa, tako znotraj širših mestnih območij kot tudi na daljše relacije," je dodala.

Po njenih besedah so na življenje slehernika vplivala tako, da bo na dolgi rok prinesla boljšo kakovost življenja. "Ne želimo si nadaljnje razpredenosti cestnega omrežja, želimo si varovanja narave in skozi to povečati kakovost bivanja. Širša mestna območja so na nek način koncentracija obstoječih dejavnosti v prostoru in delovnih mest. To ne pomeni, da ne spodbujamo razvoja podeželja, ravno nasprotno. Tudi tukaj je treba zagotoviti primerne pogoje za bivanje, kar pa ne pomeni, če parafraziram, avtoceste do zadnje samotne kmetije," je podčrtala in dodala, da je treba v tej luči poiskati druge načine dostopnosti, kot so so alternativne oblike prevoza.

Nova strategija prinaša drugačen koncept razvoja prostora

Lenča Humerca Šolar iz sektorja za strateški prostorski razvoj pa je pojasnila, da za razliko od stare nova strategija prinaša drugačen koncept razvoja prostora. Medtem ko je prva še posebej naslavljala sistem poselitve, javne infrastrukture in krajine, je novo sprejeta te tri elemente povezala v enoten koncept prostorskega razvoja.