Nova študija o obračunu omrežnine: Zmagovalci so državljani

"Na letnem nivoju. Samo že vnaprej povem: štiri mesece bodo plačevali občutno več, kot so plačali zdaj oktobra. Zato sem jaz lani oziroma letos predlagal prvi marec," dodaja.

Velika večina bo torej plačevala manj, med sedmimi odstotki poražencev najdemo praviloma gospodinjstva s toplotnimi črpalkami in sončnimi elektrarnami. Manj bodo – glede na projekcije Elesa – plačevali tudi mali poslovni odjemalci.

Nova metodologija je resda bolj zapletena in bi morda potrebovala določene popravke, a pod črto, tako pravi Mervar, lahko za nov sistem ugotovimo, da je bolj pravičen, kot je bil prejšnji, bolj pravilno razporedi obremenitve in gre po principu: tisti, ki omrežje koristi, naj ga tudi temu primerno plača. "Tukaj so zmagovalci gospodinjci. 93 odstotkov vseh gospodinjstev."

Debata v z energetiko tesno povezani Šaleški dolini je tudi tokrat postregla z različnimi mnenji. Ko govorimo o Tešu, pa tudi, ko govorimo o omrežninah, ki že mesece razburjajo in razdvajajo slovensko javnost.

Kaj na to poreče gospodarstvo, največji poraženci – jasno – bodo največji porabniki, tako imenovana energetsko intenzivna podjetja.

"Nekatera podjetja imajo že velike težave in seveda z dvigom slabimo slovensko gospodarstvo. Omrežnine bi zdaj nekje uravnavali samo zdaj v zimskih mesecih, kar se za gospodinjstva in ostalo prebivalstvo tiče, za gospodarstvo pa se nihče ne briga, tu pa naj bi ostalo tako, kot je," je kritičen Branko Meh, podjetnik in nekdanji predsednik OZS.

Največji porabniki v gospodarstvu bodo, ugotavljajo v študiji, plačevali celo do dvakrat ali trikrat višjo omrežnino.

"Ampak tukaj se velikokrat zamolči en drug podatek – da je približno šest odstotkov v strošku omrežnine in elektrike samo omrežnina. Veva, o katerih številkah govoriva in to ni razlog za nekonkurenčnost, daleč od tega," še opozori Mervar.

Bi pa morala, tako pravi Mervar, agencija res prilagoditi pravila, najti rešitev za nekatere izjeme, denimo za žičničarje z velikimi priključnimi močmi in porabo le v kratkem, dražjem, zimskem obdobju.

"Upam, da bomo našli rešitev, ki bo v bodoče veljala. Eni pravijo, da je star sistem nepravičen, da je ta bolj pravičen. Mislim, da je pač treba reči bobu bob, priti do vsebine. Zdaj takih pomembnih tem ne moremo in ne smemo izkoriščati za dnevno politične potrebe!" Tako pa o političnih preigravanjih in obračunavanjih, dezinformacijah in javnih polemikah na temo omrežnin pravi nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Agencija za energijo je sicer, zanimivo, že objavila nove tarife, ki bodo v veljavi celotno prihodnje leto in bodo, kot so sporočili, v povprečju za okoli dva odstotka nižje kot te, ki veljajo do konca letošnjega leta.