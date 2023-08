Če svojemu otroku v želji, da bi ga za nekaj časa zamotili, ko ste zaposleni, daste v roke tablico ali telefon, se vam to verjetno zdi neškodljiva rešitev, a žal lahko ta precej vpliva na njegov razvoj. Nova študija, objavljena v znanstveni reviji JAMA Pediatrics, v kateri so preučevali več kot 7000 otrok, je namreč pokazala, da je večja količina časa, ki ga otroci preživijo pred zaslonom, povezana z razvojnimi zaostanki v komunikaciji in reševanju problemov.