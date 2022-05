Nova tožba proti Jenullu. Država terja 34 tisoč evrov

27 protestnikov je sredi epidemije pred državnim zborom mirno prebiralo vseh 174 členov ustave. A ker so policisti ocenili, da so s tem kršili tedaj veljavne zdravstvene omejitve, so jih na silo umaknili in izpraznili Trg republike. Skoraj dve leti kasneje je Jaša Jenull, kot domnevni organizator, po številnih kaznih in prekrških za početje dobil še izstavljen račun za policijsko varovanje neprijavljenega shoda.

"To, kar se dogaja v Sloveniji še zdaj, na žalost tudi po volitvah, ko so ljudje jasno povedali, kaj si mislijo o tej pretekli vladi, je še vedno izvedba politične represije nad ljudmi, ki smo bili in smo kritični do trenutno še vedno aktualne vlade," pravi aktivist.

Eden osrednjih obrazov tako imenovanih petkovih kolesarskih protestov je pred tem že prejel dve tožbi za dva druga shoda za skupno šest tisoč evrov. Tokrat je znesek občutno višji, čeprav je več kazni zaradi neustreznih pravnih podlag že padlo na slovenskih sodiščih, nova oblast pa je obljubila abolicijo vseh – tudi že plačanih – kazni.

"Vseeno je to enormen pritisk in ogromna birokracija. Jaz imam družino, dva otroka, za katera poskušam poskrbeti. Kot samozaposlen v kulturi nimam rednih prihodkov. In nikakor nimam tega denarja, da bi lahko pokril tovrstne stroške," pravi Jenull.

Jenullu pomagata Pravna mreža za varstvo demokracije in odvetnica Jasna Zakonjšek. Za pojasnila smo poklicali na Policijo, kjer so nas naslovili na notranje ministrstvo. Odhajajoči resorni minister Aleš Hojs pa zadeve ni komentiral.