Nova trgovina, ki na enem mestu ponuja vse, kar pridelamo doma

Potrošniki smo čedalje bolj občutljivi na to, kakšno hrano kupujemo in od kod ta izvira. Veliko raje se odločimo za lokalno pridelano hrano. Odslej bo v Ljubljani več izbire domačih izdelkov, v središču mesta, na tržnici, so odprli novo trgovino, kjer ponujajo potrošnikom lokalne izdelke slovenskih kmetij. Gre za projekt Zadružne zveze in Visoke šole za upravljanje podeželja iz Novega mesta, cilj pa je na enem mestu ponuditi vse, kar pridelamo doma, od zelenjave do mesa.