Nova trgovina v Mariboru, kjer so oblačila zastonj

"Naš cilj je bil ustvariti varno in dostojanstveno okolje, kamor lahko ljudje enostavno pridejo in izberejo, kar potrebujejo, kot da bi obiskali katerokoli drugo trgovino," je pojasnila idejna vodja projekta.

Trgovinica v prostorih Kulturnega inkubatorja na Koroški cesti je od lanskega novembra odprta vsako soboto od 9. do 14. ure. Po besedah Vanele Kostjerevac so se poskušali čim bolj približati videzu običajne trgovine, z oblačili na stojalih, etiketami na oblačilih in simbolično blagajno, ki pa ne deluje.