Slovenija

Nova ureditev med Domžalami in Zadobrovo teden dni kasneje

Ljubljana, 24. 04. 2026 13.26 pred 40 minutami 2 min branja 16

Avtor:
STA M.S.
Dela na štajerski avtocesti

Dars bo novo prometno ureditev na odseku štajerske avtoceste Domžale-Zadobrova, kjer potekata prenova in preureditev v šestpasovnico, predvidoma vzpostavil po 27. aprilu, teden dni pozneje od prvotnih načrtov. Smerno cestišče proti Ljubljani bo s tem v celoti zaprto, promet bo potekal dvosmerno po cestišču v smeri Maribora.

Vzpostavljanje nove prometne ureditve je steklo konec tedna 11. in 12. aprila, od tedaj pa so vsakodnevni zastoji na tem območju še daljši kot običajno, prometna razmere pa še bolj zaostrene.

V Darsu so sprva napovedovali, da bo nov režim vzpostavljen 20. aprila. Zdaj ga bodo, kot piše na spletni strani Prometno informacijskega centra za državne ceste, vzpostavili s približno enotedensko zamudo, ko pa bo nova prometna ureditev v veljavi, bo smerno vozišče proti Ljubljani v celoti zaprto za promet.

Izjema bo na odseku med priključkoma Šentjakob in razcepom Zadobrova, kjer bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti dodaten vozni pas v smeri Zadobrove sprva urejen tudi ob gradbišču na smernem vozišču proti Ljubljani.

Promet bo medtem potekal po smernem vozišču proti Mariboru, kjer bo vzpostavljena ureditev v obliki dveh zoženih prometnih pasov v vsako smer. 

Dela na štajerski avtocestni vpadnici
FOTO: Bobo

Dela do oktobra, nato sledi zimski premor

V prvem obdobju, to je do julija, je predvidena tudi zapora priključka Sneberje v smeri proti Ljubljani (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Šentjakob. V obdobju med julijem in oktobrom pa je nato predvidena še zapora priključka Šentjakob v smeri proti Ljubljani (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Sneberje.

Dela bodo v letošnji gradbeni sezoni potekala predvidoma do konca oktobra. V zimskem času bo sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju ponovno urejen po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.

Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Promet bo preusmerjen na obnovljeno in razširjeno polovico avtoceste, kar bo omogočilo vzpostavitev širših začasnih prometnih pasov in večjo pretočnost prometa.

Projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano je sicer stekel konec lanskega septembra. Zaključek vseh del je predviden v septembru 2027.

Preberi še Od Lukovice do Ljubljane: gre hitreje po lokalni ali avtocesti?
štajerska avtocesta dars promet

Na desni strani kritični do zakona o dolgotrajni oskrbi, preostali ga podpirajo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

2mt8
24. 04. 2026 14.06
Število aneksov bo? Zamik datuma zaključenih del bo? Kolikokrat?
0 0
Uporabnik1921539
24. 04. 2026 14.04
zimski premor?Ste normalni?Zim sploh ni vec,vreme je toplo in suho,vi boste pa na odmoru in briga vas,da se ljudem mesa?
0 0
trollolll
24. 04. 2026 13.59
toti stajerci, najraje imajo v ljubljani tablo za maribor in potem se furajo v ljubljano klikat na misko. ma niti za 2000 vec place + potne stroske me ne spravis, da ure in ure na dan prezdim za volanom. fuj
+1
1 0
Protoc
24. 04. 2026 13.50
Karkoli delajo, delajo z ogromno zamudo in z stroški, ki vpisejo v zgodovino..
+6
6 0
_Nico_T_
24. 04. 2026 13.50
V neki normalni državi, bi odgovorni za tako stanje na cestah, kot ga imamo zadnje 2-3 leta, bili že obsojeni na zaporne kazni in bi te kazni že tudi prestajali! Tako pa...
+5
5 0
Heprk
24. 04. 2026 13.47
čakamo se anekse
+6
6 0
Spletko
24. 04. 2026 13.47
Bravo biseri, odprite še več delovišč do poletja in še manj delavcev dajte delat, da se bo ja vleklo in vleklo. Nimam besed za vas!
+6
6 0
AleksanderS
24. 04. 2026 13.45
Upravo dars je potrebno nemudoma zamenjati - taj je itak politično nastavljen andrej R
+3
4 1
YouRangMyLord
24. 04. 2026 13.41
Celotno sestna struktura je samo gradbišče v SLoveniji in to spet tik pred poletno migracijo turistov s severa. Uvest nočno delo tega na cestah, kot je bilo včasih. Ali pa prenehat in odstranit semaforje in druge premične količke v jutranjih in popoldanskih konicah, ko ljudje množiično migrirajo z enega konca države na drugo. Ker to je čisto norčevanje iz naroda s strani bratov Ribič, ki si ugnezdena v stolčke DARSa dobesedno lastita to podjetje in dirigirata po svoje, naokrog službeno pa velikokrat s čarter letali in helikopterji, ko se jima zahoče. Upajmo, da ju nova vlada takoj odstavi s položajev in uredi normalno prevoznost vsaj v jutranjih in popoldanskih konicah - in podaljšat intervale na določenih semaforjih, sprogramirat, da so daljhši v konicah. Ker ne požira. Vključno z rondojem Tomačevo v Ljubljani. Ker to nenormalno hromi tudio promet na lokalnih vzporednih cestah, ko tudi tranzitni tovornjaki vozijo po teh lokalnih trasah. In če bi bila rondojska križišča tudi na poti od Tomačevega skozi Trzin in v obratni smeri, ne bi bilo takih zastojev, kot so sedaj - saj potrebuješ od glavnega rondoja Tomačevo po trzinski obvoznici do zadnjega križišča pred Depalo vasjo tudi po uro in pol, namesto 12 minut, kolikor je neprometni konici. Sramota, DARS zamenjat vodstvo.
+7
7 0
Smuuki
24. 04. 2026 13.38
Zakaj dars oddaja naročilo izvajalcem ki nimajo kadra. Gradbišča prazna samevajo in se vozimo mimo zapor kjer vse sameva. Kolektor si je sicer zagotovil delo ko odpre delovišče ampak a ni predrago za državo da promet stoji kot če daš v izvedbo izvajalcu ki je to sposoben izvesti v krajšem roku. Tega šivilja ne bo nikoli razumela. A si ona to res lahko tudi dovoli?
+7
7 0
Greznica
24. 04. 2026 13.40
bo veliki Vrtovec vse poštimal, on zna on zmore in ima "zgor" veze
+0
1 1
Smuuki
24. 04. 2026 13.54
Slabšega od alenke bi res težko našel. Ta ko koš res nima pojma o pojmu. Kvantiteta je vse kar razume
+2
2 0
Magadaskar
24. 04. 2026 13.38
Tako še 16 delovišč odprite brez enga delavca, bravo
+5
5 0
Greznica
24. 04. 2026 13.31
Domžale - Ljubljana 16km v jutranjih konicah rabiš 1h vožnje! najhitreje do Ljubljane je preko Ihana in Zaloga - obup !!!!
+6
8 2
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
zadovoljna
Portal
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
vizita
Portal
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Je Ajdovska deklica res izginila? Vse o znameniti skali na gori Prisojnik
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
dominvrt
Portal
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
