Nova ureditev med Domžalami in Zadobrovo teden dni kasneje

Vzpostavljanje nove prometne ureditve je steklo konec tedna 11. in 12. aprila, od tedaj pa so vsakodnevni zastoji na tem območju še daljši kot običajno, prometna razmere pa še bolj zaostrene.

V Darsu so sprva napovedovali, da bo nov režim vzpostavljen 20. aprila. Zdaj ga bodo, kot piše na spletni strani Prometno informacijskega centra za državne ceste, vzpostavili s približno enotedensko zamudo, ko pa bo nova prometna ureditev v veljavi, bo smerno vozišče proti Ljubljani v celoti zaprto za promet.

Izjema bo na odseku med priključkoma Šentjakob in razcepom Zadobrova, kjer bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti dodaten vozni pas v smeri Zadobrove sprva urejen tudi ob gradbišču na smernem vozišču proti Ljubljani.

Promet bo medtem potekal po smernem vozišču proti Mariboru, kjer bo vzpostavljena ureditev v obliki dveh zoženih prometnih pasov v vsako smer.