Nova ureditev med Domžalami in Zadobrovo teden dni kasneje

Vzpostavljanje nove prometne ureditve je steklo konec tedna 11. in 12. aprila, od tedaj pa so vsakodnevni zastoji na tem območju še daljši kot običajno, prometna razmere pa še bolj zaostrene.
V Darsu so sprva napovedovali, da bo nov režim vzpostavljen 20. aprila. Zdaj ga bodo, kot piše na spletni strani Prometno informacijskega centra za državne ceste, vzpostavili s približno enotedensko zamudo, ko pa bo nova prometna ureditev v veljavi, bo smerno vozišče proti Ljubljani v celoti zaprto za promet.
Izjema bo na odseku med priključkoma Šentjakob in razcepom Zadobrova, kjer bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti dodaten vozni pas v smeri Zadobrove sprva urejen tudi ob gradbišču na smernem vozišču proti Ljubljani.
Promet bo medtem potekal po smernem vozišču proti Mariboru, kjer bo vzpostavljena ureditev v obliki dveh zoženih prometnih pasov v vsako smer.
Dela do oktobra, nato sledi zimski premor
V prvem obdobju, to je do julija, je predvidena tudi zapora priključka Sneberje v smeri proti Ljubljani (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Šentjakob. V obdobju med julijem in oktobrom pa je nato predvidena še zapora priključka Šentjakob v smeri proti Ljubljani (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Sneberje.
Dela bodo v letošnji gradbeni sezoni potekala predvidoma do konca oktobra. V zimskem času bo sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju ponovno urejen po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.
Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Promet bo preusmerjen na obnovljeno in razširjeno polovico avtoceste, kar bo omogočilo vzpostavitev širših začasnih prometnih pasov in večjo pretočnost prometa.
Projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano je sicer stekel konec lanskega septembra. Zaključek vseh del je predviden v septembru 2027.
