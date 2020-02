Nova vetrnica v Sloveniji: ali bi okrnila življenjski prostor zaščitenih ptic?

Vetrnica pri Dolenji vasi ima rotor premera 71 metrov in se vrti na 98 metrov visokem stolpu. Vanjo so vgradili 500 kubičnih metrov betona in 50 ton železa.

Da bi vetrna elektrarna zaživela v resnici, pa Tratnik potrebuje še naravovarstveno soglasje, saj bi vetrnica stala na območju Nature 2000. Postopek pridobivanja se še ni končal, zato ker je Agencija RS za okolje (Arso) pridobila mnenje izvedenca za področje zoologije in varstvene biologije Franca Janžekoviča , ki po navedbah Primorskih novic trdi:"Vzpostavitev nove vetrne elektrarne na območju Goriškega polja bo zmanjšala kvaliteto habitata (degradacija in fragmentacija habitata), ki je življenjsko okolje beloglavega jastreba, orla kačarja in drugih vrst ptičev."

Janžekoviča namreč skrbi prav to. V izvedenskem mnenju razlaga, da je Goriško polje del življenjskega območja beloglavih jastrebov, ki se tam hranijo s kadavri malih živali, predvsem ptic. Območje preletavajo na višini deset do sto metrov, kolikor je približna višina načrtovane vetrnice."To utegne zanje predstavljati nevarnost, saj se hranijo s kadavri ptic, ki so trčile v elise vetrnic. Enako nevarnost bi trki v elise pomenili za mladiče zaščitenih orlov kačarjev, ki redno gnezdijo na Goriškem polju, a imajo v povprečju malo mladičev," navajajo besede Janžekoviča v Primorskih novicah.

V reviji Društva za opazovanje in proučevanje ptic (DOOPS) Svet ptic Tomaž Berce in Mateja Deržič v članku 'Smrtnost ptic na cestah' navajata, da samo v ZDA zaradi prometa vsako leto pogine 80 milijonov ptic, na Nizozemskem pa 653 tisoč. V Sloveniji je raziskav o smrtnosti ptic v prometu razmeroma malo, dodajata. "Večina povoženih ptic so mladi, v večini primerov prvoletni osebki. Mlade ptice nimajo izkušenj in ne poznajo nevarnosti, ki jih povzroča promet … Povečana smrtnost mladih ptic zaradi prometa je lahko usodna za stanje v populaciji predvsem pri vrstah, ki ne dosegajo velikih gostot,"ugotavljata avtorja.

Ob vsem tem se zastavlja vprašanje, ali so vetrne elektrarne lahko velika težava za živali, kot na primer avtoceste, daljnovodi in visoke zgradbe z odsevnimi okni?

Da bi bilo še manj možnosti, da bi ptice poginile zaradi pridobivanja zelene električne energije, Tratnik v tehnološkem poročilu predlaga dodatni omilitveni ukrep. Na vetrno elektrarno bi namestil optični sistem, ki bi po njegovih zagotovilih zmanjšal tveganje trkov ptic – za katere ta ukrep velja – za 90 odstotkov. "Programska oprema sistema obdela slike tako, da določi 3D-pozicijo, hitrost, pot in vrsto zaščitene ptice v manj kot petih sekundah od zaznave. Ptice lahko zazna na razdalji do enega kilometra, in če prestopijo prag, ki bi po določenem času pri enaki poti in hitrosti leta križal področje rotorja, se sproži signal za izklop vetrne elektrarne,"je pojasnil, kako deluje sistem.

Morda ni odveč omeniti, da imajo v Evropi precej manj zadržkov do vetrnic, kot jih imamo v Sloveniji – vse več držav se usmerja k vetru, ko iščejo alternativne vire energije. Pri tem prednjačijo Nemci, ki so jih postavili že okrog 30.000, in to velikih. V njihovi državi stoji dobrih 40 odstotkov vseh evropskih vetrnic. Ostale evropske države, ki jih še zavzeto in pospešeno postavljajo, so: Francija, Nizozemska, Finska, Irska in Litva, o čemer je podrobno pisala že naša novinarka Natalija Švab .

Tudi Tratnik trdi, da mnoge raziskave potrjujejo, da mnogo večjo težavo kot vetrnice predstavljajo avtoceste, daljnovodi in visoke zgradbe z odsevnimi okni. "Iz strokovnih študij, ki so v našem upravnem spisu, izhaja, da druga vetrnica Dolenja vas ne bo imela bistvenih vplivov na ptice. V tej študiji so bili udeleženi priznani slovenski in tuji ornitologi, ki imajo dolgoletne praktične izkušnje na področju preučevanje vplivov vetrnih elektrarn na ptice," je zagotovil.

Pri nas imamo zgolj dve veliki. Poleg prve pri Dolenji vasi paradira zgolj še ena pod Nanosom, ki obratuje od leta 2014. Ko so postavljali prvo, so svoj prav skušali uveljaviti tako podporniki kot zagovorniki vetrne energije. Ne zgolj birokrati in naravovarstveniki, v presoje so se vključevali tudi zdravniki, saj so tamkajšnji prebivalci menili, da bo naprava imela škodljive vplive na njihovo zdravje. Prvič pa se je zgodba začela zapletati že leta 2005, ko so investitorji sicer dobili okoljevarstveno soglasje, a so čez pet let izgubili gradbeno dovoljenje zaradi težav z zemljiščem, je navajala Švabova.

Direktor AAE ostaja pozitiven, Arso postopka ne komentira

Kljub mnenju izvedenca Janžekoviča, da bo vetrnica vplivala na življenje ptic, je Tratnik prepričan, da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev naravovarstvenega soglasja in da ga bo tudi dobil. "To je dokaz, da lahko kmetijstvo, varstvo narave in zelena energija delujejo vzajemno," razmišlja pozitivno.

Arso pa smo vprašali, zakaj so pravzaprav naročili izvedensko mnenje? Ali so imeli pomisleke oziroma zadržke? Ob tem nas je zanimalo, ali bodo upoštevali poročilo Janžekoviča in ali iščejo še dodatna mnenja? Na vsa vprašanja so nam zgolj odgovorili, da vodijo postopek za naravovarstveno soglasje za to vetrnico. "Ker postopek še teče, ga ne moremo komentirati," so zapisali.

Tudi DOOPS, ki se ima kot stranka v postopku možnost izjasniti, se našim vprašanjem ni posvetil, češ da so v časovni stiski. Ob tem so dodali, da bodo na morebitna vprašanja o vetrni elektrarni na voljo, ko se bo postopek uradno na Arso zaključil.