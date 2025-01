Nova vinska kraljica je Nina Polanec

Bodočo vinsko kraljico je na oder pospremil župan občine Duplek Mitja Horvat, saj dekle prihaja iz njegove občine. Po kronanju je sledila zaprisega.

Krona je nekaj lepega in posebnega, a do naziva in kronanja je kar precej zahtevna pot. Nina Polanec je pojasnila, da je imela kot diplomantka višje gostinske šole Maribor sicer že nekaj predznanja. "Sem se pa morala še pripraviti o vinogradništvu, sem naredila tečaj kmetijsko-gozdarske zbornice," je povedala.

Kronanje vinske kraljice je eden pomembnejših dogodkov, ne samo za okronano lepotico, pač pa za vse predstavnike vinarske stroke. V prihodnje vse čaka zelo veliko dela.

"Imamo veliko izzivov na področju opuščanja slovenskih goric, slovenskih vinogradov. Pričakujemo, da bomo skupaj s kmetijskim ministrstvom poiskali rešitve, da te gorice ostanejo obdelane," je dejal Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

A to je le del težav, veliko jih je povezanih z vremenom. Kaj pa bo prioriteta nove vinske kraljice? "Slovenija je poznana po tem, da ima manjše kmetije in bi rada, da se promovira te majhne, kajti tudi ti majhni nekaj veljajo. Rada pa bi tudi prispevala, da bi vinogradniki spoznali, da je treba sodelovati in se povezovati," je povedala.

Tako 27. kraljici Sanji Ferjančič, ki se je poslovila, kot novi, pa bo prioriteta širjenje kulturnega pitja vina, še posebej med mladimi.