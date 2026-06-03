Nova vlada in prve kadrovske rošade: kdo prihaja, kdo gre?

Jutri po parlamentarni potrditvi in prisegi novih ministrov pričakujemo dve dejanji politične folklore vsakokratne menjave oblasti. Najprej primopredajo poslov med Robertom Golobom in Janezom Janšo. In takoj za tem še ustanovno sejo 4. Janševe vlade. Na njej pa prva kadrovanja.

Vodja kabineta predsednika vlade bo postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa neuradno Janja Garvas Hočevar. Da prihaja v kabinet predsednika vlade, nam je potrdil tudi nekdanji poslanec Andrej Hoivik, ki tokrat ni bil izvoljen. Medtem ko Jelko Kacin informacij, da naj bi bil tudi on ponovno del Janševega kabineta, ni komentiral. Po naših informacijah bo del najožje premierjeve ekipe znova tudi izkušen diplomat Igor Senčar.

Iz Golobovega kabineta pa naj bi Janez Janša obdržal tudi Majo Božovič. To pa je odhajajoči premier povedal o primopredaji poslov s svojim predhodnikom in hkrati naslednikom: "Glede primopredaje, ne boste verjeli, imava celo prakso. Bova ponovila vajo. Pa verjamem, da ne zadnjič."

Katera pa so bolj znana imena državnih sekretarjev po ministrstvih in drugih vodilnih kadrov, ki jih namerava jutri ustoličiti nova vlada?

Zagotovo prihaja nov direktor vladnega urada za komuniciranje. To bo postal nekdanji socialni demokrat in bivši Pahorjev svetovalec Sebastjan Jeretič. Menjava bo tudi na čelu Sove, kjer naj bi prvega obveščevalca v državi Joška Kadivnika zamenjal odvetnik Janez Stušek, ki je Sovo že vodil. Šefa policije Damjana Petriča pa bo po informacijah Večera zamenjal vodja policijske uprave Maribor Damir Ivančič.

Bodoči notranji minister Franci Matoz si je za državna sekretarja neuradno izbral dolgoletnega Janševega političnega operativca Boža Predaliča ter tudi bivšega mariborskega župana Franca Kanglerja. Iz parlamenta se kot državna sekretarka na ministrstvo za zdravstvo seli Tea Košir. Na pravosodje pa menda tudi poslanka Barbara Levstik Šega.

To pomeni, da bodo Logarjevi Demokrati zamenjali kar polovico poslanske skupine. Po drugi strani pa se po naših informacijah za zdaj nihče od poslancev SDS ne bo preselil iz parlamenta. V Janševi stranki namreč ocenjujejo, da v prihajočem mandatu potrebujejo močno poslansko skupino, katere del bodo tudi Žan Mahnič, Jelka Godec, Aleš Hojs in Zvonko Černač.

Zelo povedno pa bo tudi, ali bo ena prvih potez umik oziroma morda celo zamenjava palestinske zastave, ki po odločitvi odhajajočega premierja Goloba že mesece visi na vladnem pročelju na Gregorčičevi.