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Nova vlada in prve kadrovske rošade: kdo prihaja, kdo gre?

Ljubljana, 03. 06. 2026 19.35 pred 51 minutami 2 min branja 39

Avtor:
Anže Božič
Janez Janša

Državni zbor bo v četrtek glasoval o četrti vladi Janeza Janše. Potem ko so vsi kandidati za ministre dobili zeleno luč v pristojnih odborih, bodo poslanci potrjevali celoten paket nove 15-članske ministrske ekipe. Bodoča desna koalicija ima parlamentarno podporo načeloma zagotovljeno, zato bodo predvidoma takoj po glasovanju sledili prvi koraki oblikovanja nove oblasti. In s tem tudi prve kadrovske rošade.

Jutri po parlamentarni potrditvi in prisegi novih ministrov pričakujemo dve dejanji politične folklore vsakokratne menjave oblasti. Najprej primopredajo poslov med Robertom Golobom in Janezom Janšo. In takoj za tem še ustanovno sejo 4. Janševe vlade. Na njej pa prva kadrovanja.

Vodja kabineta predsednika vlade bo postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa neuradno Janja Garvas Hočevar. Da prihaja v kabinet predsednika vlade, nam je potrdil tudi nekdanji poslanec Andrej Hoivik, ki tokrat ni bil izvoljen. Medtem ko Jelko Kacin informacij, da naj bi bil tudi on ponovno del Janševega kabineta, ni komentiral. Po naših informacijah bo del najožje premierjeve ekipe znova tudi izkušen diplomat Igor Senčar.

Iz Golobovega kabineta pa naj bi Janez Janša obdržal tudi Majo Božovič. To pa je odhajajoči premier povedal o primopredaji poslov s svojim predhodnikom in hkrati naslednikom: "Glede primopredaje, ne boste verjeli, imava celo prakso. Bova ponovila vajo. Pa verjamem, da ne zadnjič."

Katera pa so bolj znana imena državnih sekretarjev po ministrstvih in drugih vodilnih kadrov, ki jih namerava jutri ustoličiti nova vlada?

Zagotovo prihaja nov direktor vladnega urada za komuniciranje. To bo postal nekdanji socialni demokrat in bivši Pahorjev svetovalec Sebastjan Jeretič. Menjava bo tudi na čelu Sove, kjer naj bi prvega obveščevalca v državi Joška Kadivnika zamenjal odvetnik Janez Stušek, ki je Sovo že vodil. Šefa policije Damjana Petriča pa bo po informacijah Večera zamenjal vodja policijske uprave Maribor Damir Ivančič.

Bodoči notranji minister Franci Matoz si je za državna sekretarja neuradno izbral dolgoletnega Janševega političnega operativca Boža Predaliča ter tudi bivšega mariborskega župana Franca Kanglerja. Iz parlamenta se kot državna sekretarka na ministrstvo za zdravstvo seli Tea Košir. Na pravosodje pa menda tudi poslanka Barbara Levstik Šega.

To pomeni, da bodo Logarjevi Demokrati zamenjali kar polovico poslanske skupine. Po drugi strani pa se po naših informacijah za zdaj nihče od poslancev SDS ne bo preselil iz parlamenta. V Janševi stranki namreč ocenjujejo, da v prihajočem mandatu potrebujejo močno poslansko skupino, katere del bodo tudi Žan Mahnič, Jelka Godec, Aleš Hojs in Zvonko Černač.

Zelo povedno pa bo tudi, ali bo ena prvih potez umik oziroma morda celo zamenjava palestinske zastave, ki po odločitvi odhajajočega premierja Goloba že mesece visi na vladnem pročelju na Gregorčičevi.

janez janša vlada kadrovanje

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KOMENTARJI39

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Angelina145
03. 06. 2026 20.28
Kje bo pa Irglova?
Odgovori
+1
1 0
enapi
03. 06. 2026 20.28
Tega že ne moreš imenovati vlada.
Odgovori
0 0
Kucel
03. 06. 2026 20.27
Vlada se menja, s....e ostane.
Odgovori
0 0
Mr Nobady
03. 06. 2026 20.26
Z lasmi ali brez, marioneta je marioneta. Občinstvo pa so ovce.
Odgovori
0 0
Žmavc
03. 06. 2026 20.25
Tale golobnjak je bil res en pravi LGBT cirkus.
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
03. 06. 2026 20.25
Sedmi korak proto Svici
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
03. 06. 2026 20.25
Kam smo to padli!???
Odgovori
+1
2 1
Žmavc
03. 06. 2026 20.27
Na dno. Po štitih letih golobizma smo na dnu.
Odgovori
0 0
street45
03. 06. 2026 20.23
Vračajo se Predalič, Kangler.. Prihaja Matoz. Ja sj ni druzga za rečt, samo še Snežić manjka in ekipa bo popolna.
Odgovori
-1
2 3
bik123
03. 06. 2026 20.22
hvala bogu, levaki bodo kmalu po zaporih
Odgovori
+0
3 3
zajebant1
03. 06. 2026 20.21
Danes je najbolj srečen dan za Slovenijo
Odgovori
+1
3 2
Kostorog
03. 06. 2026 20.27
In na Kosovem so razglasili dan zmage.
Odgovori
0 0
Uroš
03. 06. 2026 20.20
Komaj čakam zdaj spet vaš števec menjav. Upam, da se zavrti do konca. Večkrat.
Odgovori
+0
1 1
gmajna
03. 06. 2026 20.15
Zakaj umikati Spomenike. Mi smo Slovani Triglav je naš Bog. Kaj če se odrečemo uvoženi franšizi.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
03. 06. 2026 20.14
Čudovite novice. Konec golobizma.
Odgovori
+5
10 5
Perovskia
03. 06. 2026 20.20
Ce jih pol toliko odbijemo kot golob smo zmagal
Odgovori
-1
1 2
Yon Dan
03. 06. 2026 20.14
Skok naj začne delati čimprej. Tega se zdaj levaki, kot Golob, Janković in polno drugih, ki so živeli kot bogovi desetletja, bojijo kot hudič križa.
Odgovori
+3
5 2
enapi
03. 06. 2026 20.14
Halo trojka
Odgovori
+1
3 2
mackon08
03. 06. 2026 20.13
Eni grejo drugi prihajajo, na koncu je pa isto, razpad sistema.
Odgovori
+2
5 3
Kostorog
03. 06. 2026 20.12
No desni biserji in njihovi podrepniki bodo zdaj zasedli poslanske in ministrske stole in se začeli drenjati okoli poslanskih korit za najboljša mesta,hrane in denarja ne bo zmanjkalo dokler se ne vmeša vodeča s.....
Odgovori
+4
8 4
DasaizDalasa
03. 06. 2026 20.10
Če bi se kdo spomnil umakniti kidričev spomenik iz Lj. tudi ne bi škodilo.
Odgovori
+1
6 5
mijavci
03. 06. 2026 20.08
50 tisoč ljudi iz JU je potrebno prezaposliti v gospodarstvo, če hočemo da bo džrava preživela, drugače se nam slabo piše.
Odgovori
+9
12 3
Kstane
03. 06. 2026 20.03
Glavno je da maknejo Goloba in njegovo društvo....
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+3
13 10
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